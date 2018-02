Santa Marta aún no ha superado problemas de acueducto y alcantarillado

La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) y su aliado estratégico Veolia asumieron desde el pasado 18 de abril la operación por un año de los sistemas de acueducto y alcantarillado, tras la terminación del contrato de arrendamiento suscrito entre el Distrito y Metroagua, filial del grupo español Inassa, durante 27 años.



La salida de Metroagua, que estuvo antecedida por acciones populares y marchas por la mala calidad y para exigir la entrega de la infraestructura de acueducto y alcantarillado al Distrito, generó expectativa en los samarios que esperaban que con el nuevo operador transitorio mejorara la prestación de los servicios.

Sin embargo, nueve meses después las opiniones están divididas. En los sectores donde se han hecho inversiones en materia de acueducto y alcantarillado, algunos residentes aseguran que los servicios han mejorado, mientras que en otros dicen que siguen igual o peor que cuando estaba la anterior empresa.



Jenny Martínez, residente en la calle 6 con carrera 5 del barrio Pescaíto, aseguró que desde hace seis meses el servicio de acueducto es deficiente, pero en materia de alcantarillado han visto mejorías.



“El agua llega en horas de la noche y muy poquito. Antes nos llegaba a toda hora. Con el tema del alcantarillado últimamente habían muchas aguas negras, pero eso sí ha mejorado un 40 por ciento. Ya no se llenan las calles como antes, que lloviera o no había aguas negras”, dijo Martínez.



Sabas Wilches, residente en la calle 5 con carrera 5 de Pescaíto, aseguró que los servicios han mejorado mucho porque el año pasado cambiaron las tuberías de agua potable y alcantarillado. “Antes las calles vivían llenas de aguas negras y cuando llovía se salía hasta por los sanitarios, ahora no. El agua potable es buena, todos los días llega a la alberca”, expresó.



Dudis Jiménez, moradora en la calle 7 con carrera 17 en el barrio Los Almendros, donde es común ver motobombas en los andenes, aseguró que los servicios de acueducto y alcantarillado no han mejorado en nada y que los recibos ahora llegan más caros.



“El agua llega solo una vez a la semana y a veces es salobre. Antes llegaba cada dos días y era buena. El alcantarillado es pésimo, cuando llueve esto parece un río, no puede uno salir. Nosotros esperábamos buena agua y no tener el problema del agua de alcantarilla cuando llueve, pero estamos en lo mismo y los servicios llegan más caros”, expresó Jiménez.

Obras e inversiones

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, advirtió cuando asumieron la operación de estos servicios, que el mejoramiento no sería inmediato, sino por etapas porque se contaba con la misma infraestructura de acueducto y alcantarillado que dejó Metroagua y las mismas fuentes de abastecimiento: los ríos Manzanares, Piedras y Gaira.



La Essmar y Veolia presentaron en mayo pasado el Plan de Obras e Inversiones por 13.000 millones de pesos. La gerente de la Essmar, Ingrid Aguirre, dijo que de ese plan se han invertido entre 5.000 y 6.000 millones y que tiene un avance del 30 por ciento.



Entre las obras que se están en ejecutando se encuentra la estabilización de la cámara de llegada del río Piedras en la planta de tratamiento de Mamatoco, que estaba en riesgo de colapsar y se comenzó a intervenir a finales de noviembre. Aguirre, quien estuvo recientemente con el alcalde inspeccionando la obra, dijo que tiene un avance del 60 por ciento y el costo es 270 millones de pesos.



También se hizo la instalación de la nueva red de acueducto de San José del Pando, un sector donde hacía 20 años no llegaba agua a las viviendas; la reposición de 197 metros de tubería de la red de acueducto en Gaira, con una inversión de 141 millones de pesos; y el mantenimiento de cinco pozos que abastecen los barrios del suroriente de la ciudad como Curinca, La Concepción, El Parque y Santa Cruz, con una inversión de 120 millones de pesos.



“Los cinco pozos a los que se les hizo mantenimiento presentaban un caudal de 36 litros por segundo y actualmente están en 75 litros por segundo. Una vez recuperados los caudales estaremos revisando casa a casa los sectores aledaños para mirar los medidores y las tuberías y verificar que finalmente este servicio llegue a todas las casas”, expresó Aguirre.



Vicky Utria, residente en el barrio El Parque, sector que se abastece del pozo Santa Clara, uno de los que le hicieron mantenimiento, dijo que el caudal del agua aumentó porque ahora sube al tanque elevado sin necesidad de motobomba, pero no tiene continuidad. “Lo malo es que aquí abren la llave (válvula) los viernes y la cierran los lunes en la madrugada. Pero en el momento que la abren viene agua en abundancia”, expresó.



En materia de alcantarillado también se han hecho inversiones como la construcción del colector de Gaira para solucionar el rebosamiento de aguas negras en la carrera cuarta con calle 2 de Gaira y la calle 19 de El Rodadero Sur, con una inversión de 110 millones de pesos. También se han realizado intervenciones en Los Almendros, Los Naranjos y Pescaíto.



En diciembre se instaló en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (Ebar) de El Rodadero el manifold para aumentar la capacidad de bombeo y la confiabilidad del sistema de alcantarillado en el sector, lo que provocó rebosamientos de aguas negras en plena temporada de vacaciones.



En sectores que por años han sido afectados por el rebosamiento de aguas negras como Bastidas y donde aún no se han realizado inversiones, la comunidad está descontenta.



“Prácticamente nosotros no tenemos alcantarillado. Ya tenemos dos años con el agua derramándose en las calles y hasta ahora no hemos visto ninguna solución. Han venido con el camión (de presión succión), pero eso es perder el tiempo porque no han podido destapar nada, lo que nosotros pedimos es cambio de redes. Esa es la solución”, se quejó María Fanny Restrepo, residente en la carrera 33 con calle 12 en el barrio Bastidas, frente a cuya vivienda pasa un río de aguas negras que sale a borbotones de una alcantarilla.



El servicio de acueducto, según Restrepo, también es deficiente porque el agua les llega solo una vez por semana y antes era dos o tres días, por lo que tienen que almacenarla en albercas o tanques. “Habían dicho que (el cambio de operador) era para mejorar y al contrario ha sido para empeorar las cosas”, añadió.



El alcalde Martínez, quien estuvo dos meses suspendido por su presunta participación en política y el pasado 17 de enero se reintegró al cargo, dijo que va a evaluar con la Essmar cuáles han sido los avances en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y con base en eso decidirá si el próximo 18 de abril, cuando venza el contrato con Veolia, lo prorrogan parcial o totalmente o de lo contrario el Distrito asumirá el 100 por ciento de la operación.



“Eso va a obedecer a una evaluación muy juiciosa porque no vamos a poner para nada en riesgo el servicio. Después de esa evaluación le estaremos anunciando a la ciudad lo que sigue. Hemos realizado unas pequeñas inversiones que permiten mostrar algunas mejoras”, dijo Martínez en declaraciones a Radio Galeón.



El mandatario aseguró que este año esperan avanzar en la contratación de la Asociación Público Privada (APP), que permitirá solucionar de forma definitiva los problemas de acueducto y alcantarillado en la capital del Magdalena y que requiere una inversión de 3,2 billones de pesos.



El proyecto de APP fue radicado en diciembre pasado ante el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico para su evaluación y viabilización. De acuerdo con el cronograma, el contrato debe ser adjudicado en diciembre de este año para que la primera fase, que consiste en traer agua de los ríos Toribio y Córdoba, entre a operar en 2022.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA