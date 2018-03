Alberto II, fascinado con la Sierra Nevada de Santa Marta

20 de marzo 2018 , 12:33 a.m.

20 de marzo 2018 , 12:33 a.m.

Durante su segundo día de visita en Colombia, el príncipe Alberto II de Mónaco se mostró maravillado con las características físicas y climáticas que percibió durante su visita a la Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a donde llegó acompañado del presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, y la canciller, María Ángela Holguín.

“Estar en Colombia es un placer, como se lo dije al presidente Santos. No había tenido la fortuna de venir, pero ante esta oportunidad estoy muy feliz y asombrado por tanta belleza natural”, manifestó el príncipe.



La amabilidad de las comunidades kogui y arhuaca, su cultura y la biodiversidad del lugar fue lo que más impactó al miembro de la realeza monegasca. “Este escenario tiene unas características geográficas maravillosas y un paisaje sin comparación”, dijo.



La visita de Alberto II a la Ciudad Perdida sirvió de marco para que el Gobierno Nacional firmara una ampliación de las áreas protegidas del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada.



Los pueblos indígenas de la zona serán los más beneficiados con la medida, que fue calificada por el príncipe como “un gesto maravilloso”.



En desarrollo de su agenda, también asistió a un taller sobre acidificación de los océanos, liderado por la Unidad de Parques Nacionales en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), en el que resaltó el trabajo hecho por Colombia para aumentar la capacidad de defensa de las áreas marinas.



“El trabajo coordinado sobre los océanos nos permite progresar, crear iniciativas, identificar soluciones y llamar la atención del mundo sobre el problema de la acidificación”, manifestó.



Además, resaltó que es “importante incorporar una perspectiva económica para enfrentar la acidificación de los océanos”, pues sería un problema con consecuencias en la pesca y en el ecoturismo.



Finalmente, el príncipe, famoso hincha del equipo de fútbol AS Mónaco, no pudo evitar ser interrogado por Radamel Falcao García, a quien describió como un “gran campeón y un jugador que se ha ganado nuestro cariño y respeto”.



Este martes, Alberto II visitará la isla de Malpelo.



ROGER URIELES VELÁSQUEZ

Para EL TIEMPO