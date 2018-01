Primeros hallazgos y decisiones en el cartel del sida

Lo primero que descubrieron los integrantes del Grupo Élite Anticorrupción y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría que llegó a Córdoba a destapar las presuntas irregularidades en el llamado cartel del sida, fue un video en el que se evidencia cómo sustrajeron 60 bultos con documentación que estaban en una sede de la Caja de Compensación Familiar Comfacor en Montería, y que serían parte de la prueba reina del multimillonario descalabro financiero.

En las imágenes se puede ver que varios hombres sacan de una casa de dos pisos, que al parecer sería una sede administrativa de Comfacor, los pesados bultos y los embarcan en una camioneta tipo estaca. Las investigaciones demostraron que parte de esa carga fue a parar a una vivienda en el barrio La Castellana al norte de Montería.



Esas diligencias también permitieron recuperar parte de la documentación que serían las facturas de recobro por tratamientos médicos a falsos y fallecidos pacientes con sida.



A través de la Ips de Comfacor se habría ejecutado el macabro plan corrupto que, similar al cartel de la hemofilia, eran cargados al presupuesto de la gobernación de Córdoba, costosos tratamientos científicos y médicos a pacientes enfermos de sida, pero que en la realidad nunca existieron.



Aunque aún se desconocen las cuantías cobraban ilegalmente al erario del Departamento, el Procurador General Fernando Carrillo, dijo al destapar ese escándalo, que superaría en miles de millones a la hemofilia.



El viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortes González, dijo en rueda de prensa en Montería, que la documentación recuperada forma parte de la cadena de custodia con que cuenta el Ministerio Público para enrutar las investigaciones que ya empezaron a dar resultados y a permitir la toma de decisiones.



Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de formular pliego de cargos al ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus y al actual mandatario Edwin Besaile Fayad, además de los ex secretarios de salud departamental Edwin Preciado y José Jaime Pareja, por presuntas irregularidades en la contratación de neuroterapias.



Dijo también el Viceprocurador que, le ordenó a la Secretaría de Salud Departamental abstenerse de hacer la contratación de una auditor externo para la revisión de cuentas y facturas de tratamientos médicos de debía asumir el ente administrativo.



Esto porque considera la Procuraduría, que no existen estudios previos de mercado que respalden la necesidad de hacer dicha contratación en los actuales momentos. Con la contratación del auditor externo, la secretaría de salud departamental buscaba quitarse de encima la



responsabilidad de autorizar pagos por recobros de tratamientos que no están incluidos en el Plan Obligatorio en Salud POS y cuya cartera comprendida entre los años 2010 y 2015 asciende a 40 millones de pesos que están cobrando las Ips que supuestamente prestaron dichos servicios.

"No estoy siendo investigado": Edwin Besaile

Ayer, antes que se conociera el anuncio de la Procuraduría de posiblemente formular pliego de cargos a los presuntos responsables, entre ellos el actual gobernador de Córdoba Edwin Besaile, el mandatario, quien precisamente se encuentra suspendido por tres meses por decisión de ese entre de control, dijo a través de su cuenta de twitter que no estaba siendo investigado.



Esto fue lo que trinó @edwinbesaile al mediodía de ayer jueves: "Mis abogados se presentaron hoy 25 de enero ante la comisión de la Procuraduría @PGN_COL que investiga el llamado "cartel del sida". La @PGN_COL les manifestó que no estoy vinculado".

Apertura de investigación

El Viceprocurador también anunció la decisión de investigar a la gerente y la junta directiva de la ESE Hospital San Jerónimo de Córdoba por modificar en diciembre la planta de personal, pese a la prohibición del artículo 38 de la Ley de Garantías, que entró en vigencia el 11 de noviembre de 2017.



La gerente Isaura Margarita Hernández, viene siendo objeto de serios cuestionamientos por parte de trabajadores del hospital y de algunos sectores de usuarios del centro asistencial, debido a los supuestos malos manejos financieros y a la mala atención médica.



Deudas de la nómina, despidos y contrataciones injustificados, falta de medicinas y equipos médicos y la pésima atención son algunos de los males que le achacan a la gerente Isaura Hernández, y que llegaron a oídos del Procurador que ordenó a la comisión que investiga el cartel del sida, adelantar las averiguaciones que terminaron con el anuncio de la investigación disciplinaria.