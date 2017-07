Recluso de la cárcel La 40, de Pereira, sigue profugo

Aún se desconoce el paradero de José Leonardo Restrepo Nariquieza, un recluso de la cárcel La 40, de Pereira, que se fugó del establecimiento carcelario el jueves pasado

.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Gustavo Moreno Miranda, afirmó que aunque la competencia para recapturar al preso es del Inpec (Instituto nacional penitenciario y carcelario), la Policía tiene una unidad de inteligencia para dar con el recluso evadido.

“Por parte de la Policía, no. No sé si otra unidad, no sé si el Inpec, que es la función de ellos, ya lo recapturaron”, dijo.



Sin embargo, Moreno explicó que la Policía realiza “las actividades respectivas con respecto a la información que nos dieron de la fuga de este preso”.



Agregó que están buscando al recluso porque es una persona que fue condenada por homicidio y por lo general estos individuos reinciden.



Unos celos inmanejables estarían detrás de la fuga del recluso.



Información extraoficial apunta a que el preso llamó al celular de su esposa y le contestó un hombre. Paradójicamente, ‘preso’ del desespero, el hombre halló la forma de salir del penal saltando una malla.



El interno trabajaba en la cocina del penal y tenía acceso a un patio en el que las medidas de seguridad no son tan extremas.



Sobre la manera tan fácil en que el profugo franqueó las barreras de la cárcel, EL TIEMPO intentó contactar con el director regional encargado del Inpec, Luis Ortiz Bedoya, pero el funcionario dijo que no podía dar declaraciones.



El director de la cárcel La 40, Robelly Trujillo, no contestó las llamadas de este medio.



El prófugo hace parte de la banda ‘Los memes’ y está condenado a ocho años.



Ante la transcendencia del hecho, este medio consultó al secretario de Gobierno de Risaralda, Julio Londoño Paredes, quien reveló que el Inpec y la Policía “no nos han dicho nada, aunque por temas de seguridad nos podría corresponder a nosotros”.



PEREIRA