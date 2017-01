Petrolera estaría presionando a líderes sociales

Representantes de los corregimientos de Palmarito y Banco de Arenas denunciaron acciones intimidantes contra comunidades que convocaron una movilización, en noviembre del 2016, en contra de las labores de exploración petrolera de la empresa Turkish Petroleum International Company Limited, en esa zona rural de Cúcuta.

Uno de los líderes que ha sido blanco de estas acciones es Ricardo Castillo, quien recibió una querella por recurrir, presuntamente, a acciones violentas el día de la manifestación.

“Esto hace parte de una presión que ejerce la multinacional para obligarnos a ceder a sus pretensiones. Pero nos mantendremos firmes contra esas actividades que buscan perjudicar nuestros territorios. Hay temor por alguna acción por parte de manos oscuras que atente contra la vida de alguna familia de nuestra comunidad”, aseguró el dirigente campesino.

Las comunidades exigieron una mayor presencia de funcionarios de la Alcaldía y autoridades ambientales de la región para orientar acciones en defensa de sus territorios, donde la multinacional petrolera busca emprender el proyecto ‘Estudio de impacto ambiental área de perforación exploratoria González Sur’, que cuenta con licencia otorgada por la resolución 0553 del 30 de mayo del 2014 de la Anla (Autoridad de Licencias Ambientales).

La iniciativa de la firma turca, que también se extenderá a los municipios El Zulia y Sardinata (Norte de Santander), ocuparía un área cercana a la quebrada Caño Barranca, el principal afluente que abastece el acueducto artesanal para el consumo de 600 familias.

Según el alcalde (e) de Cúcuta, Mauricio Franco, “la compañía debe socializar con toda la comunidad los trabajos que hará y garantizarle que las fuentes no tendrán inconvenientes”.

“Estos trabajos van a perjudicar una zona forestal valiosa para nuestras labores como labriegos. Por eso no permitimos que la maquinaria ingresara a nuestros campos, lo hicimos de forma pacífica. No obstaculizamos nada, no quemamos llantas. (…) Me pregunto: ¿qué diálogo busca la multinacional si nos están demandando, si quiere echar presos a nuestros líderes?”, aseveró Geovanny Sandoval, presidente de la junta de acción comunal de Palmarito.

Por su parte, el director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), Gregorio Angarita Lamk, manifestó que durante las tres reuniones sostenidas por las comunidades, representantes de la petrolera y funcionarios del Ministerio de Ambiente se han trenzado discrepancias entre las diversas posiciones de algunos representantes de las poblaciones, quienes han expresado su apoyo a este trabajo exploratorio.

“Coincidimos con las comunidades en su defensa del agua, lo que pasa es que ha sido una situación nada fácil. De hecho, la multinacional petrolera ha amenazado con su retiro de esta zona rural”, manifestó el funcionario.

