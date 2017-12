Congreso propondría elección cerrada a víctimas para curules de paz

Una subcomisión creada por el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, trabaja para elaborar un proyecto alternativo de acto legislativo que permita crear las 16 curules que, según el acuerdo de paz con las Farc, deberían elegirse por circunscripciones especiales correspondientes en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

El congresista dijo este miércoles, en uno de los Encuentros Regionales por la Reconciliación que organizan esa corporación pública y EL TIEMPO, que las condiciones de esa nueva iniciativa serían que se asegure la participación de las víctimas y que ellas mismas escojan a sus representantes que, por tiempos, no podrían posesionarse antes de un año mientras se surte el trámite en el Legislativo.

En el evento, con sede en Manizales, Cepeda insistió sobre la posición que ha tomado en la polémica por el proyecto del Gobierno para crear las circunscripciones de paz que, según la mesa directiva del Congreso, no alcanzó los votos necesarios en la conciliación y fue archivado sin impugnación.



Esta hipótesis contrasta con la del Ministerio del Interior y otros sectores dentro y fuera del Congreso que han interpuesto acciones judiciales para obligar la expedición de la norma, porque consideran que los 50 síes conseguidos son suficientes. Esto, dada la reducción en el número de integrantes del Senado por la sanción de 'silla vacía' impuesta contra tres de los 102 miembros originales.

Las decisiones han sido a favor de esta última tesis pero todavía no están en firme. El senador anunció el pasado martes la impugnación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Advirtió que no puede firmar un acto legislativo que "no existe" pero ordenó publicar el proyecto y los soportes de todo lo ocurrido en las sesiones en que se debatió y votó, incluyendo el concepto del secretario del Senado, Gregorio Eljach, que confirma su hundimiento.

"No es una decisión basada en lo que creo sino en derecho. Si fuera por mí, que se aprueben las curules, pero este ya es un tema de legalidad. Creo en el proceso de paz pero otra cosa es torcerles el pescuezo a las instituciones", advirtió Cepeda en el foro de la capital de Caldas. Recordó que ha votado a favor todos los proyectos para la implementación del acuerdo y todos los procesos de paz desde que es congresista.

Sobre el proyecto que elabora la subcomisión con todos los partidos políticos, aclaró que todavía no hay una propuesta definitiva. Sin embargo, detalló puntos claves como que la participación en los 16 escaños no estaría abierta, como en la iniciativa original, a diferentes organizaciones sociales sino sería exclusiva para las víctimas del conflicto armado.

Cepeda enfatizó en que "hay muchas organizaciones que lo merecen pero las víctimas, centro del conflicto, las necesitan más". Incluso planteó que el censo electoral para escoger a quienes ocuparían los puestos en la Cámara de Representantes podría basarse en el Registro Único de Víctimas, en el que figuran 8,6 millones de personas.

Por otro lado, declaró estar "preocupado" por los asesinatos de líderes sociales en diferentes regiones del país. Dijo que el "proceso de reconciliación del país queda empañado" por esos crímenes y llamó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a mejorar las medidas a favor de quienes están amenazados.

También criticó -aunque sin nombrarlo- al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por sus recientes declaraciones con respecto a los móviles que hay detrás de esos homicidios. "Nos preocupa que miembros del Estado estén diciendo que (a los líderes) no los están matando por serlo sino por líos de faldas y problemas personales", reclamó el congresista.

Villegas le dijo a EL TIEMPO que su pronunciamiento ha sido "tergiversado". Remarcó, no obstante, en que "no aparece ninguna sistematicidad" en esos casos, a pesar de que este año van 70 asesinatos contra estas personas.

