Presentan el libro ‘El Aporte Samario a la Selección Colombia’

Edelberto López y Alberto Hinestroza presentaron en el Teatro Cajamag de Santa Marta el libro ‘El Aporte Samario a la Selección Colombia’, un recorrido por la historia del fútbol de la capital del Magdalena, que destaca en sus páginas grandes momentos y futbolistas que dejaron un legado en el país y el mundo entero.

El lanzamiento de este trabajo de investigación, estuvo a cargo de la Biblioteca Cajamag, cuya directora, la jefe de programas especiales Addy Martínez reconoció la importancia que tiene la obra literaria para las nuevas generaciones, precisando que “ayudará a que los niños y adolescentes se enteren de la trayectoria de la ciudad en este deporte y se motiven a seguir escribiendo nuevas páginas de gloria con esfuerzo, disciplina y dedicación”.



Al evento de presentación del libro asistieron dirigentes del deporte, deportistas y ex futbolistas, todos coincidieron en que se trata de una propuesta innovadora y bien hecha que se convierte en un material de consulta necesaria para las instituciones educativas.



“Felicitamos al maestro Alberto y al profesor Edelberto por su interés de rendir un homenaje al fútbol. Creemos que su trabajo se convertirá en un gran aporte para apropiarnos de nuestra historia futbolística y hacerla más grande”, señaló Lin Carlos Henry, ex jugador y asistente al lanzamiento.



Por su parte Edelberto López indicó que “este libro es un esfuerzo y unión de un cachaco y un samario, que amamos a Santa Marta, que vivimos el fútbol y que nos gusta la historia. Esta obra, sin duda alguna merece estar en cada hogar de la ciudad, ya que es el fútbol lo que une a todos los colombianos”.



A su turno Alberto Hinestroza agregó ‘El Aporte Samario a la Selección Colombia’ busca también crear una cultura deportiva que invite a valorar las raíces del fútbol de esta parte del país. “Queremos despertar la dirigencia distrital para que rescate el fútbol a través de apoyo y oportunidades para los nuevos talentos que aquí vienen creciendo”.



Según sus autores, este libro fue editado por varios motivos culturales, el primero de ellos, fue evitar que la rica memoria histórica que desde 1908, los futbolistas samarios han escrito con sus esfuerzos, destreza y goles, se pierdan y las nuevas generaciones no puedan conocerlas, sobre todo en estos tiempos donde el fútbol se ha convertido en un icono de orgullo para todos los colombianos.



El libro tiene un valor de $25.000 y puede encontrarse en la Fundación de Periodistas Bolivarianos en Santa Marta.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO