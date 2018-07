Preparan prueba piloto del sistema de bicicletas públicas de Pereira

“¿Y esas ciclas las venden?”, preguntó Libardo Morales, al acercarse a un grupo de jóvenes que está haciendo la promoción del programa MegaBici en el Parque Olaya Herrera de Pereira, que es la propuesta para incentivar al uso de medios de transporte alternativo en la ciudad.

“¡Ah cómo así que las prestan!, mire que yo vengo de La Florida (corregimiento de Pereira) y allá andamos en la cicla o en el animalito (a caballo), pero aquí toca ‘patoniar’ o coger otro bus; pero muy bueno me parece si se las prestan a uno que viene a hacer vueltas de cuando en vez”, fue el comentario del señor Libardo al enterarse que dicho programa es de carácter gratuito.



Será aproximadamente en un mes el inicio del piloto de MegaBici, iniciativa que es coordinada por el Instituto de Movilidad de Pereira y cuya operación estará a cargo de la Distribuidora de Materiales Industriales (Dimat), empresa ganadora de la licitación.



Así lo ratificó Mario Rodas Arenas, asesor de movilidad activa del IMP, quien explicó que se tiene estimado que en agosto se inicie este sistema que lo que busca principalmente es promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.



“No se trata de prestar las bicicletas para hacer deporte, a veces la gente tiene esa idea y lo que realmente se busca es que los ciudadanos tengan alternativas de movilidad especialmente en la zona céntrica”, recalcó el experto.



El proceso que ya existe en otras ciudades -como Manizales, donde está el programa Manizales en Bici- y partes del mundo, solo que en la mayoría no es gratuito, sino con cargos a tarjetas de crédito; consiste principalmente en una preinscripción donde se validarán los datos del usuario, para verificar que sí resida en la ciudad.



Así mismo resaltó Rodas que las bicicletas son de uso urbano y una vez se valide la información, se firma un contrato con el ciudadano, que garantice el buen uso de la misma, su respectiva devolución y que además incluya todo lo pertinente al tema de seguridad y las responsabilidades adquiridas por quien accede a este medio de transporte.



Para acceder a las bicicletas se ubicarán estaciones en los Parques El Lago, Olaya Herrera y la Plaza de Bolívar; las cuales se prestarán por espacio de una hora y en caso que el usuario la requiera por más tiempo, debe dirigirse a alguno de estos puntos y reanudar su tiempo de uso, por otra hora adicional y así sucesivamente mientras lo requiera.



El servicio, que contará con 100 bicicletas distribuidas en las tres estaciones, se prestará de 7 a.m. a 7 p.m.



Lo que se espera es que los ciudadanos que llegan al centro y que deban movilizarse por el mismo, una vez dejen el transporte público sigan sus recorridos en bicicleta, también para desestimular el uso de vehículos particulares, aprovechando la bici para recorrer distancias considerables.



Igualmente el ahorro es otro de los incentivos, puesto que los usuarios evitarán más pagos de pasajes o carreras de taxi, mejorar su estado físico, además hacer un gran aporte al medio ambiente, reduciendo su huella de carbono y mejorar la movilidad en el centro de la ciudad.