Sahagún, Córdoba, alista plantón en defensa del senador 'Ñoño' Elías

En Sahagún alistan un plantón en los próximos días, en apoyo a su senador, Bernardo ‘Ñoño’ Elías. Con frases como ‘Firmes con la ‘Ñoñomanía’ y ‘Las razones sobran para apoyar a nuestro líder’, un sector de la población está volcado en redes, dándole su respaldo.



Una de ellas es Diana Otero Dajud, hermana del contralor departamental, Emilio Otero, quien está difundiendo otro mensaje en el que advierte que los seguidores de ‘Ñoño’ votarán en las presidenciales por quien él diga, haciendo un paragón con las vallas que han aparecido en apoyo a Álvaro Uribe. Sin embargo, otro sector de la población prefiere hablar de los empleos que les prometieron en la pasada campaña o de las obras que trajeron sus congresistas.

De hecho, la población está dividida, en su mayoría, en dos grupos: los ‘ñoñistas’ y ‘musistas’, estos últimos, seguidores del senador Musa Besaile a quien buscan distanciar de la investigación por los sobornos de Odebrecht.

“Yo no comparto que los metan a todos en el mismo saco. Lo que haga el senador Elías no es responsabilidad del senador Besaile; que sean ambos de Sahagún no quiere decir que se tapan con la misma sábana”, comenta Liris Méndez, sahagunense.

A mí no me consta que hayan recibido plata de ninguna multinacional. Lo que veo, son las obras que le han cambiado la cara a Sahagún, y eso sí es para reconocer FACEBOOK

TWITTER

La mujer, visitante asidua del parque principal y de la Alcaldía de Sahagún, responde eufórica cuando se la interroga por las actuaciones de los dos poderosos congresistas, acusados de haber recibido coimas a cambio de favorecer con contratos a la brasileña. “A mí no me consta que hayan recibido plata de ninguna multinacional. Lo que veo, son las obras que le han cambiado la cara a Sahagún, y eso sí es para reconocer”, remata la mujer en medio de aplausos y gritos de espectadores que se concentran a su alrededor.



Rigoberto Becerra es otro habitante de Sahagún, de filiación ‘ñoñista’, quien asegura que “la piedra de los cachacos es por la alta votación que ponen los senadores; pero ¿qué hacemos si el pueblo es agradecido y respalda a sus congresistas?”, dice.



Y agrega que mientras en el resto del país las críticas aumentan, en su pueblo natal los consideran los verdaderos gestores del progreso de la región.



Los dos poderosos políticos de Sahagún cuentan con amplio respaldo de la gente de este pueblo de 138.000 habitantes, de los cuales 76.171 están habilitados para votar, y donde la abstención no supera el 15 por ciento.



Bernardo Miguel Elías nació en Sahagún el 7 de noviembre de 1976. Dicen que el remoquete de ‘Ñoño’ se lo puso una vecina llamada Tiodosa, por tener cachetes protuberantes cuando era niño. Pero él le confesó a EL TIEMPO que fue una ex primera dama de la Nación quien lo apodó así. De allí nació el nombre de su grupo político. La ‘Ñoñomanía’.



La gente de Sahagún reconoce que ‘Ñoño’ tiene más poder en el pueblo que su colega Musa Besaile. Por ejemplo, al actual alcalde, Baldomero Villadiego, lo impulsó el senador Elías, lo mismo que a los dos anteriores mandatarios, y la burocracia y la contratación oficial deben contar con su visto bueno para ser ejecutadas. No es gratuito que Villadiego esté impulsando una cadena de oración en favor de ‘Ñoño’.



Su prima Básima Elías, implicada en el caso Odebrecht, ha sido su asistente personal durante toda su carrera política. Es cuñada del actual representante a la Cámara Eduardo José Tous de la Ossa, fórmula política de ‘Ñoño’. Musa Besaile Fayad tiene 45 años de edad, y su potencial electoral se mantiene en Sahagún y en municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia.



Además de su ascendente carrera política, es ganadero, agricultor y comercializador de arroz. En el 2010 unió esfuerzos con ‘Ñoño’ Elías para lanzar a Alejandro Lyons como candidato a la Gobernación de Córdoba.



En la actualidad, el manejo burocrático y político del departamento tiene como principal orientador al senador Besaile.



EL TIEMPO

Sahagún (Córdoba)