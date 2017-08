Preparan marcha en Santander contra explotación minera en Santurbán

18 de agosto 2017 , 11:58 a.m.

Representantes de gobiernos municipales, ambientalistas y líderes de comunidades campesinas de Santander, con jurisdicción en el proyecto Soto Norte, que pretende explotar durante 23 años nueve millones de onzas de pirita y cobre en municipios vecinos al páramo de Santurbán, promueven una jornada de protesta contra esta explotación que pretende ejecutar la Sociedad Minera de Santander (Minesa).

Para el próximo 6 de octubre, las poblaciones de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, se volcarán a las calles de la capital santandereana para manifestar su descontento por esta extracción y emprenderán jornadas de foros y conversatorios, visibilizando el posible daño que generaría la actividad minera sobre este ecosistema vulnerable.

En 2014, este complejo de páramo fue delimitado por orden del Ministerio de Ambiente a la altura de los 3.100 metros sobre el nivel del mar, blindando 98.954 hectáreas de cualquier actividad extractiva. Sin embargo, esta empresa minera pretende realizar excavaciones en un área de bosque altoandino de Santurbán, ubicada entre los 2.600 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.



“Estamos en este proceso de que a la gente no se le engañe más. El proyecto de Minesa nos va a destruir ambiental y socialmente. Vamos a organizar actividades con tal de que la gente se empodere sobre lo que se nos viene (…) Se nos van a llevar la riqueza, ni a la región ni al Estado nos va a quedar nada”, declaró Giovanny Lizcano, representante de la provincia de Soto Norte, al tiempo que indicaba no estar defendiendo ningún proceso político, sino al agua.

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, manifestó su respaldo a la movilización, a la que también se ha sumado políticos como el senador Antonio Navarro Wolff, quien sostiene que “la minería solo trae miseria al país”, argumentando que el aporte económico de esta actividad a nivel nacional no supera ni el 1 por ciento del IVA que tiene que pagar cada ciudadano.



“No nos vengan con cuentos chinos de que estamos dejando pasar el tren del progreso y de ingresos para la Nación y que despreciamos la minería. Ésta no deja sino contaminación, la afectación de los recursos naturales y de impuestos no deja nada. Si tuviéramos 18.5 por ciento de IVA, ese medio punto sería lo que terminaría dejando la minería, una miseria”, señaló el parlamentario.



Estudios realizados sobre la actividad minera en Colombia señalan que las regalías más altas obtenidas por esta actividad fueron de 3.2 billones de pesos en el 2012. El año pasado, los ingresos solo llegaron a 1.9 billones de pesos, lo que representaría el 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Qué dice Minesa?

En un comunicado, la empresa minera aclaró que no afectaría el páramo de Santurbán y las zonas aledañas al comprometerse a no intervenir en las cuencas hídricas que nacen en la Cordillera Oriental, no usar sustancias como mercurio y defender la minería artesanal.



“La ‘licencia social’ sólo es posible a través de la construcción de relaciones respetuosas y constructivas con todas las partes interesadas, especialmente con las comunidades y autoridades locales”, informó la multinacional, que añadió que el país debe avanzar en entender y apoyar los proyectos de minería “bien hecha”, y dejar la polarización y estigmatización de los proyectos y las empresas que buscan desarrollarla.

El proyecto Soto Norte pretende explotar 9 millones de onzas de oro en municipios cercanos al páramo de Santurbán. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

No obstante, profesionales como Gonzalo Peña, ingeniero civil y profesor de la Universidad Industrial de Santander, declaró que es imposible imaginar que con la explotación no va a pasar nada.



El educador hace un llamado a la movilización ciudadana y explica que la montaña del páramo es un conjunto que con la afectación de cualquiera de sus partes genera consecuencias en el resto del ecosistema.



“El gran problema del uranio consiste en que al estar disuelto en el agua tiene una vida de 4.500 millones de años. Esto quiere decir que durante todo este tiempo, para siempre, las aguas que vienen por el río Suratá que se juntan con el río de Oro y forman el río Lebrija, van a terminar en el río Magdalena y así de sencillo vamos a contaminar media Colombia”, expresó.



Para este viernes, se espera el arribo del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, al municipio de Vetas, ubicado a 86 kilómetros de Bucaramanga, donde dialogará con las comunidades sobre sus posiciones frente a este nuevo proyecto minero.



