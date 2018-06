Con marcha en Armenia, buscan impulsar consultas mineras del Quindío

La tercera versión de la Marcha Carnaval Quindío ‘En defensa del agua, la vida y el territorio’, que se realizará el próximo viernes en Armenia tendrá varias novedades. Una de las principales es que empezará a las 10 a.m. con la presentación de cuatro adultas mayores de diferentes etnias del país, y luego varias actividades más, entre ellas un taller donde se hablará de la riqueza ambiental y las amenazas a las que se expone el Quindío por la minería.

A la una de la tarde arrancará la movilización de comparsas y cuadrillas culturales, sociales y ambientales hacia la plaza de Bolívar de la capital quindiana. Este año esperan que unas 18 mil personas marchen por las calles de la ciudad. En 2016 fueron 12 mil personas y en 2017 fueron 16 mil.



“Este año el gran propósito es exigir que se realicen las consultas populares como la de Córdoba y Salento. Y que se incluya lo de la consulta de Pijao en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese municipio”, comentó Paula Beltrán, integrante del equipo orientador de la Marcha.



Otra de las novedades de la marcha, que busca frenar la incursión de proyectos mineros en el Quindío es la recolecta de diferentes productos para la población afectada por el proyecto de Hidroituango en Antioquia. Los organizadores del evento tendrán un punto de recolección de productos no perecederos, aseo personas y de uso médico como alcohol, gasas, entre otros, en la plaza de Bolívar. Los donativos se entregarán a la organización Ríos Vivos de Antioquia para que los distribuya entre la población.



Para el ambientalista y presidente de la Fundación Cosmos, Néstor Ocampo, “en el Quindío nos enfrentamos a la amenaza de la gran minería, proyectos a cielo abierto, que es algo muy serio, significa destruir todo lo que hay en la superficie para entrar al subsuelo, desaparece la vegetación, se contaminan las fuentes de agua, se desplaza la gente, las consecuencias ambientales es la destrucción, es lo que vemos en la Guajira y César, ha sido la devastación”.



Según Ocampo, hace unos años el 61,8 por ciento del territorio del Quindío estaba comprometido en proyectos de gran minería, pero ahora muchas de esas solicitudes de concesión han sido detenidas, “quedan cerca de 40 títulos activos, pero el problema no es tanto la cantidad que hay, sino que basta con que uno solo arranque y luego no habrá forma de detener el resto, hay que enfrentar así sea uno solo”.



La organizadora de la marcha dejó claro que no se permitirán logos de campañas políticas ni autoridades del departamento que hagan política durante el evento pues es organizado por colectivos ciudadanos que, incluso lo financian a través de la venta de camisetas y otros productos más. “No podemos permitir que hagan campaña dentro de la marcha, además muchas instituciones educativas realmente trabajan con sus estudiantes en las comparsas y hacen un proceso pedagógico del territorio a través de la marcha, no se puede politizar”, agregó Beltrán.​