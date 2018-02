Cárceles de Manizales: con hacinamiento y fallas estructurales

Las cárceles de Manizales se encuentran en una condición crítica que merece toda la atención de las autoridades encargadas del tema.

La crisis carcelaria que vive el país no es ajena en la capital de Caldas y en los últimos días la lupa de las autoridades municipales ha estado puesta sobre los centros penitenciarios.



Así lo dio a conocer la personera de la ciudad, Tulia Helena Hernández Burbano, quien explicó que no solo se trata de hacinamiento, sino de deterioro en la estructura física y con riesgo de colapso.



Esta última situación es la que vive el centro penitenciario para mujeres Villa Josefina en Manizales.



De acuerdo con Hernández, el lugar tiene una capacidad para 66 reclusas, pero actualmente hay 170 mujeres internadas. Además, agregó, aunque se tienen contratos que exigen la reconstrucción de los pabellones 1 y 2, aún no se han realizado las obras.



Según John Heberth Zamora López, secretario de Gobierno de Manizales, la semana pasada en el consejo de seguridad, conocieron un informe de la directora de Villa Josefina, donde ella señala que había un concepto técnico donde se indica que el patio número 1 está en “riesgo inminente de colapsar”.



“Está en un deterioro tal que de acuerdo al concepto que se ha emitido no tenía posibilidad de reforzamiento, aquí lo que había que hacer era volver a hacer una obra totalmente nueva”, aseveró el secretario.



Frente a ello se determinó, continuó Zamora, pensar en la posibilidad de traslado de las reclusas que allí se encuentran. “Lo que habría que hacer sería comenzar a buscar un traslado de las que están en calidad de condenadas”, comentó el secretario.



Además, se busca un encuentro entre la Personería y entes como la Procuraduría General y la Fiscalía para darles a conocer la situación y cómo se está afectando la ciudad y sus ciudadanos por un tema que le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que debe encargarse de la infraestructura, alimentación, salud y bienestar de quienes se encuentran en las cárceles.

Situación de los hombres

La Blanca, donde están los hombres, no está exenta de la realidad de este tipo de centros en el país y también vive en condiciones donde a los presos viven en difíciles situaciones, como la afectación en la salud.



Allí también se vive una situación de hacinamiento, donde hay 1.483 reclusos, de los que 140 han ingresado en lo que va de 2018.



Contó el secretario que la Personería de Manizales es la entidad abanderada para convocar al Ministerio Público y trabajar entre varias partes para buscar una solución que no implique el cierre de la cárcel de mujeres. Así como buscar soluciones para que no se violen los derechos de los presos en la capital de Caldas.



