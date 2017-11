Ambientalistas rechazan anuncios de inversión árabe en minería

La firma de acuerdos por parte del presidente Juan Manuel Santos para incentivar la inversión de los Emiratos Árabes en proyectos mineros en Colombia reavivó la preocupación que asiste a ambientalistas en Santander, quienes mantienen una lucha frontal en contra de las pretensiones actuales de la multinacional Minesa, empresa de propiedad cien por ciento de Mubadala, un fondo de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi, de explotar oro zonas vecinas del páramo de Santurbán.

Erwing Rodríguez- Salah, líder del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y Comité en Defensa del Agua, señaló que con los pactos fijados quedó en peligro no solo ese ecosistema de alta montaña sino los otros 35 complejos de páramos del país.



De acuerdo con el ambientalista, esa es otra evidencia de que el “Gobierno está más interesado en defender unos supuestos derechos adquiridos de las empresas mineras, que en blindar el agua de las futuras generaciones de santandereanos y colombianos, pues Santurbán viene marcando la pauta de lo que pasa con los demás 35 complejos paramunos del país ante una locomotora minera mal concebida, sin contemplaciones con el ambiente y que pone en riesgo el recurso hídrico”.



Recientemente la Corte Constitucional al fallar una acción de tutela de colectivos ambientalistas, tumbó la delimitación del páramo de Santurbán estipulada por el Ministerio de Ambiente en el año 2014 y otorgó un año precisamente para que en este tiempo se proceda con la realización de una nueva línea que realmente involucre a las comunidades del área de influencia de ese ecosistema de alta montaña.



Ante la prohibición fijada por ese mismo órgano de cualquier posibilidad de mantener concesiones mineras dentro de los páramos, la delimitación constituye un elemento clave para poder determinar qué está o no dentro de la zona afectada.



Al respecto, Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes de la tutela, la cual argumentó que este mapa con coordenadas favorece el desarrollo de proyectos mineros en zonas aledañas a este ecosistema vulnerable, indicó que el fallo reconoció a los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana como afectados, pues su población se abastece del agua que se produce en Santurbán.



“Aún con la nueva delimitación que expida el Gobierno por mandato de la Corte, el agua nuestra no puede depender de esa línea. Cualquier delimitación de Santurbán en coexistencia con proyectos de megaminería por encima de las bocatomas de nuestro acueducto, terminará limitando el agua de las futuras generaciones”, dijo el ambientalista.



Actualmente Minesa, compañía que ha insistido en que no utilizará ni mercurio ni cianuro, y que su proyecto está por fuera de la línea de páramo fijada en el 2014, se encuentra tramitando ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) los permisos para adelantar la extracción durante 23 años nueve millones de onzas de oro, cerca de los municipios de California y Suratá, en Santander.



Ante ello, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, le pidió a la Anla, basado en la sentencia de la Corte, que no se pronuncie frente al trámite de licenciamiento ambiental que adelanta la empresa árabe.



“La Anla no puede dar vía libre y pedimos que esto quede en el congelador”, señaló Tavera Amado.



BUCARAMANGA