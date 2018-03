Alcaldía de Barrancabermeja alerta por posible desplome de pozo Lizama

Tras realizar un sobrevuelo en el campo de producción Lizama, operado por Ecopetrol en el corregimiento La Fortuna, la Alcaldía de Barrancabermeja (Santander) alertó este viernes sobre un posible desplome del suelo en donde se concentran las labores de contención por parte de la compañía energética para controlar el afloramiento de crudo, que desde el pasado 2 de marzo ha generado una estela de contaminación en ríos y bosques de la región del Magdalena medio.

De acuerdo con la alcaldesa (e) Francy Elena Álvarez, la emergencia ha generado un debilitamiento gradual del terreno con la abertura de un cráter, cuyo diámetro viene aumentando con el paso de los días. A través de este boquete es por donde el pozo, cerrado en 2006, despide la cantidad de hidrocarburo equivalente a 2.600 barriles de crudo por día.

En un sobrevuelo al campo Lisama, operado por @ECOPETROL_SA, la @alcaldiabarranc evidenció el cráter que se sigue expandiendo a raíz de la emanación de crudo en el pozo 158. Hay alerta de que el suelo colapse y dificulte las labores de contención para superar esta emergencia. pic.twitter.com/w6yHk6S1yQ — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 31 de marzo de 2018

“En el sobrevuelo se puede observar que este cráter es cada vez más grande, situación que preocupa y más con la información que nos entrega el equipo técnico de la administración municipal, donde se advierte sobre un inminente desplome del terreno”, precisó la funcionaria, quien aprovechó también para hacer un llamado urgente al Ministerio de Minas y Energía para que se traslade al lugar del afloramiento.



Esta misma solicitud fue elevada ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que según este ente territorial tampoco se ha pronunciado frente a la situación.

La Alcaldesa también cuestionó la estabilidad del suelo para resistir las seis toneladas que pesa la unidad de alivio procedente de Estados Unidos para intervenir la profundidad de este pozo y normalizar sus niveles de presión.



Ecopetrol, de otro lado, emitió un comunicado en el que destaca que tras una visita al sitio del afloramiento en el corregimiento La Fortuna, Barrancabermeja, "uno de los más reconocidos geotecnistas del país, concluyó que el terreno es 'fuerte, resistente y competente'".

#Atención | Experto geotecnista asegura que terreno del sitio de afloramiento es fuerte, resistente y competente. Para profundizar en el análisis del terreno se realizarán estudios de radar, de geoeléctrica, de sísmica superficial y de geofísica. #EcopetrolResponde pic.twitter.com/jnK9UqDNi0 — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) 31 de marzo de 2018

El análisis, dice la compañía, lo hizo Jaime Suárez, un ingeniero civil y geotecnista de Rutgers University (New Jersey), con máster en Ciencias y profesor de la Universidad Industrial de Santander (UIS).



"Un terreno 'competente' hace referencia a que las rocas son duras y estables. Suárez descartó la existencia de 'subsidencia', es decir, que no se evidencia hundimiento progresivo del terreno. El experto asegura que solamente se observa caída de las paredes del afloramiento, un fenómeno ocasionado por el desgaste natural al estar en contacto con los fluidos allí contenidos, pero no relacionado con eventuales movimientos subterráneos y profundos de las rocas. Este fenómeno hace que se agrande el área del afloramiento", dice Ecopetrol.



La empresa señaló que realiza un monitoreo 24 horas del día del terreno y del comportamiento del afloramiento y del pozo.



Ecopetrol también anunció que "como medida complementaria, Ecopetrol instalará una 'campana' en el afloramiento que permitirá hacer un direccionamiento controlado de los gases que emanan y evitar los riesgos asociados a dichas emisiones".



"Para profundizar en el análisis del terreno se realizarán estudios de radar, de geoeléctrica, de sísmica superficial y de geofísica", añadió en el comunicado.



Entretanto, la Corporación Autónoma de Santander (CAS) y la Secretaría Municipal de Ambiente advirtieron sobre la aparición de nuevos focos de contaminación, producto de una inadecuada disposición final del material removido en medio de esta emergencia.



De acuerdo con las entidades, una empresa de aseo del municipio de Sábana de Torres (Santander), que fue contratada para realizar esta labor, estaba enterrando de manera irregular las sustancias tóxicas en un terreno del corregimiento del Centro, del Puerto petrolero. Esto habría generado impactos provenientes de estos desechos en otros ecosistemas.



