Preocupa estado actual del aeropuerto El Edén

20 de diciembre 2017 , 08:45 a.m.

En plena temporada turística, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada Reveiz, lanzó un llamado para crear un frente común por El Edén, el aeropuerto de los quindianos.

Según explicó Estrada en una carta pública, el Aeropuerto Internacional El Edén no atraviesa por su mejor momento pese a que este año la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) destinó 70 mil millones de pesos para la construcción de la nueva torre de control, la ampliación de la plataforma, la remodelación de la terminal de pasajeros nacional y la construcción de la terminal internacional. Esto luego de que tres licitaciones se declararan desiertas.



“El abandono en el que se encuentra la terminal aérea y el deficiente servicio que presta la Aerocivil causa grandes incomodidades a los viajeros”.



A esto se sumó, de acuerdo a lo que explicó el presidente de la agremiación, la reducción de vuelos por parte de Avianca, que es la única aerolínea que opera la ruta Armenia - Bogotá - Armenia, que pasó de siete frecuencias diarias con 640 sillas a tres vuelos con 450 sillas. “La oferta definitivamente es insuficiente para un departamento como el Quindío que se prepara para la temporada de turismo más importante del año, que es la de diciembre y enero”.



Y añadió que, además el alto valor de los pasajes (de Avianca) que deben pagar los turistas que deciden viajar por El Edén en comparación con trayectos similares desde otras terminales de la región.



Por su parte, el representante a la Cámara por el Quindío, Antonio Restrepo y quien ha gestionado la llegada de otra aerolínea que cubra esta ruta, señaló que “Avianca está abusando de su posición dominante, nos está atropellando, está abusando con los precios y nos rebajó el número de frecuencias, por eso la necesidad de unirlos y presionar a la aerolínea”.



Afirmó que la otra forma es buscar, “como lo estamos haciendo ya, otras aerolíneas, lo que pasa es que no es fácil, hemos venido hablando con Satena, Easyfly y otras, pero no es fácil porque Avianca viene atropellando a las otras aerolíneas bajando las tarifas pero solo cuando les ponen competencia y además hay que reconocer que ha faltado compromiso de los ciudadanos en apoyar las empresas que llegan nuevas”.



El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, señaló que “todos hemos expresado el rechazo frente a los altos costos de los tiquetes pero lastimosamente esos trámites quedaron pausados con el paro de los pilotos pero ahora estamos haciendo toda la fuerza para que se respete más a la ciudadanía”.



Y dijo que los congresistas Antonio Restrepo de Cambio Radical y Luciano Grisales del partido Liberal estuvieron en una reunión con las directivas de Easyfly gestionando su posible llegada al Quindío pero “nos va a tocar tocar puertas en más aerolíneas”.

Y es que la Cámara de Comercio estableció que durante el primer semestre del año se ofrecían siete vuelos diarios con 640 sillas, pero en noviembre se contó con cuatro frecuencias diarias y tres aviones de 150 sillas y uno de 68 sillas para un total de 518 sillas.



Mientras en el primer semestre, la ocupación representó el 70 por ciento, en noviembre ha estado en el 90 por ciento. “Lo que lleva a reflexionar sobre la necesidad del aumento de frecuencias”, expresó Estrada en una misiva a Hernán Rincón Lema, presidente de Avianca.