Cuerpo de bomberos 'acéfalo' atiende a población en Norte de Santander

Retrasos en el pago de los salarios y dilaciones en los trámites del contrato para cubrir los gastos mensuales de un grupo de 28 bomberos estarían poniendo en riesgo la atención a emergencias para 90.000 habitantes que residen en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander.



La situación se ha agudizado por un lío administrativo que tiene enfrentados a este cuerpo de socorro con la administración municipal, que decidió congelar los recursos hasta tanto no se haga efectiva la sustentación de gastos de los 195 millones de pesos que destinó el Municipio en 2016 para disponer de un esquema de reacción ante cualquier siniestro.

“A pesar de que en noviembre y diciembre no recibimos el dinero de nuestros salarios y que en enero y febrero todavía no se ha firmado el contrato, seguimos prestando un servicio a medias y lleno de dificultades (…) Nosotros laboramos así desde hace 20 años y nunca hemos padecido una demora tan larga en nuestros pagos (…) Ya empezó a escasear el combustible de nuestro parque automotor, por lo que hemos dejado de atender el llamado de la gente en algunas ocasiones”, aseguró el capitán Antonio Carreño Afanador, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Patios.



Como parte de los dineros públicos entregados en 2016, este escuadrón de emergencias recibió mensualmente 24 millones de pesos, salvo en el período comprendido entre noviembre y diciembre, que adeuda la Secretaría de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente de Los Patios.



Según el alcalde de esta localidad, Diego González, el no pago de estas obligaciones fue una medida adoptada por su administración para someter a las directivas de los bomberos a un proceso de transparencia y rendición de cuentas, que aconsejó la Contraloría para evitar irregularidades en el manejo de estos dineros públicos.



“Esta no es ninguna disputa. La plata que tenemos para bomberos está ahí, no le podemos dar otra destinación. Hemos sido tan condescendientes, que le hemos dicho al capitán Carreño que nosotros mismos elaboramos esos informes de gestión, pero nada que me entregan soportes. La Contraloría advirtió que, sin la sustentación debida, yo podría incurrir en una sanción disciplinaria”, explicó el funcionario.



Aunque el Ministerio Público sostiene que este altercado administrativo no ha afectado a la comunidad, sí despierta una preocupación por el hecho de que el municipio de Los Patios cuente con un organismo de socorro desfinanciado, al que se le ha reducido su margen de operatividad por falta de solvencia.



“La comunidad no se ha visto afectada por la prestación de este servicio, que tiene algunas reservas (…) Es preocupante la situación, pero no menos preocupante es girar dineros sin llenar los requisitos, porque nos veríamos todos envueltos en una investigación (…) Si no se ha generado los pagos, es porque no han allegado la facturas”, concluyó el personero Jhon Jairo Alférez.



