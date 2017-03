Prenden alarmas por Paisaje Cafetero Cultural en Armenia

Un nuevo llamado por la protección del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) hizo el exconcejal de la capital quindiana Luis Fernando Ramírez Echeverry.



A través de una carta que le envió al alcalde Carlos Mario Álvarez, le expresa su preocupación pues considera que su Administración no ha realizado las acciones necesarias para salvaguardar este patrimonio de la humanidad.



Según Ramírez, durante la actual administración, se ha venido incumpliendo “de manera sostenida y reiterada” el acuerdo 016 de 2013 por el medio del cual se articula el reconcomiendo al Paisaje Cultural Cafetero en el municipio de Armenia.



Este acuerdo fue propuesto por Ramírez mientras fue concejal de la ciudad en el periodo anterior y luego fue aprobado por los demás concejales y sancionado por la alcaldesa Luz Piedad Valencia. En dicho acuerdo se establecen compromisos que el Departamento de Planeación Municipal debía cumplir como formular un proyecto de Anillo verde del PCC de Armenia, establecer medidas para la conservación del PCC entorno al tipo de elementos que se utilizan en zona rural y urbana y a las construcciones que vayan en contravía con la protección de la declaratoria, entre otras.

“Lamentablemente, de los temas importante del acuerdo, la oficina de Planeación no ha adelantado las acciones pertinentes que ordena el acuerdo y que es un mandato para la Administración”, dijo Ramírez.



Sin embargo, agregó que “si ese paisaje no se protege, Armenia se va a quedar por fuera de la declaratoria, y se pierde una posibilidad magnifica. Tenemos que pensar en una ciudad que no solo sea solo cemento sino que tenga seguridad alimentaria para sus habitantes”.



Y manifestó que "la forma en la que se está construyendo es desaforada, hay que pensar en los recursos hídricos".



Por su parte el director de Planeación Municipal, Carlos Alberto Mendoza señaló que la Alcaldía viene trabajando en la protección del PCC pero que este acuerdo 016 “tiene que entrar a revisarse pues se le ha generado una serie de actividades a Planeación que no vienen siendo nuestra competencia”.



Y en cuanto al aumento de las construcciones, sobre todo en la Avenida Centenario, tema que el exconcejal también criticó pues considera que se trata de la privatización del paisaje, Mendoza dijo que “las personas no pueden acceder al paisaje, cuando hay edificaciones así solo sean de un piso. Seguimos trabajando en una modificación de la norma”.



