Predios de labriegos están siendo declarados baldíos en Boyacá

De los 560 mil predios rurales con los que cuenta el departamento, cerca de 350 mil estarían en falsa tradición, cifra que tiene asustados no solo a los campesinos sino al Gobierno departamental que teme que estos terrenos puedan ser declarados baldíos.

La magistrada María Julia Figueredo fue una de las primeras en advertir que con la sentencia T-488 de 2014, que busca proteger más de un millón de hectáreas que irían al gran banco de tierras del posconflicto, se está desconociendo el derecho de los campesinos sobre las tierras que durante años han trabajado, por el simple hecho de no tener títulos que así lo demuestren.



“En vez de adquirir tierras a los grandes terratenientes o expropiarlas para redistribuirlas entre los campesinos sin tierra, los terrenos que no tienen folio y matrícula inmobiliaria son declarados predios baldíos”, señala la Magistrada.



César Pachón, vocero nacional de Dignidad Agropecuaria menciona que por ejemplo, en municipios como Úmbita o Turmequé ya se conocen casos de campesinos a quienes les han declarado sus predios como baldíos, pese a no tener sino una o dos hectáreas.



“La Agencia Nacional de Tierras dice que no tienen derecho real de dominio y que por tanto son del Gobierno. Esas áreas son menores a una unidad agrícola familiar y hoy son declaradas baldías”, menciona.

Por eso, esa organización campesina está adelantando foros y reuniones por todo el departamento consiguiendo pruebas sobre el despojo del que están siendo víctimas los labriegos, para presentar una serie de demandas en contra de la Agencia Nacional de Tierras, y ante la Corte Constitucional para revertir esos procesos.



La magistrada por su parte es enfática en señalar que se está generando un conflicto social muy fuerte, pues hoy además se le está diciendo al campesino que hasta que no acredite que el predio no es baldío no puede acceder a demandar la titulación y formalización de su predio.



“Se desconoció además la autonomía de los jueces, y al campesino se le está diciendo que esa tierra que siempre fue de él y que trabaja, es del Estado, pero este no es un tema de baldíos, en Boyacá y en otras zonas del país no hay baldíos, hay microfundios que deben sanearse y titularse por los jueces de la República”, mencionó.



Hoy el Tribunal Superior de Tunja, luego de hacer un análisis constitucional determinó que se trataba del derecho al acceso a la tierra y a un derecho fundamental, así que hoy no aplica dicha sentencia, facilitándole al campesino seguir accediendo, por lo menos en la jurisdicción del distrito judicial de Tunja, a titular sus predios a través de procesos de saneamiento de falsa tradición o procesos de pertenencia.

'No se trata de dejarlos en el aire’

Juan Camilo Sánchez, de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras asegura que es impreciso señalar que con el cumplimiento de la sentencia se esté dando lugar a una búsqueda incesante de baldíos para alimentar el Fondo Nacional de Tierras.



“Lo que estamos haciendo es implementando lo que la Corte Constitucional nos ordenó, que denominó ruta prioritaria, para que se haga un ejercicio de clarificación con la persona que no sepa si está parada sobre un predio público o privado, en menor tiempo”, dijo.



Explica que hoy hay cerca de 56 mil solicitudes de formalización de tierras, de las cuales más de 15 mil son de Boyacá, que venían de un proceso que adelantó el Ministerio de Agricultura hace unos años pero que no terminó, y que ahora están siendo estudiadas por la Agencia Nacional de Tierras que está a cargo del proceso.



Por eso en la actualidad continúan adelantando trabajos en Villa de Leyva, Chivatá, Cómbita, Ramiriquí, Oicatá, Sáchica, Motavita, Samacá, Zetaquira, Ventaquemada y Moniquirá. “No estamos buscando baldíos sino antecedentes de la propiedad privada para respetarlos, inscribirlos y garantizarle a los campesinos que tengan seguridad jurídica”, dijo.



