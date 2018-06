Acuerdos sobre la producción de petróleo y otras noticias del día

EL TIEMPO le presenta los temas nacionales e internacionales de los que usted tiene que estar pendiente este viernes 22 de junio para estar bien informado.

Verifican si cuerpos son de periodistas ecuatorianos

El Instituto de Medicina Legal entregará este viernes el informe sobre los cuerpos encontrados en un paraje de la espesa selva que marca límites entre Colombia y Ecuador, en jurisdicción del municipio de Tumaco. Aunque se cree que se trataría de los periodistas ecuatorianos asesinados por alias ‘Guacho’, Medicina Legal realiza el cotejo de cartas dentales y pruebas de ADN suministradas por las familias de las víctimas. Ese trabajo científico se realizará en Cali.

Reunión clave sobre precio del petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus socios se reunirán en Viena este viernes para decidir su política de producción. Arabia Saudita advirtió sobre la escasez de suministro y es uno de los países que lidera la propuesta del aumento, pero Irán se mantiene en contra de un cambio por las perspectivas de una baja de sus exportaciones debido a sanciones de Estados Unidos.

Informe sobre Venezuela

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas publica este viernes el informe sobre Venezuela y la situación de violación a los derechos humanos que se vive en ese país.

Dos meses de crisis en Nicaragua

Nicaragua sigue a la expectativa del diálogo nacional, que se encuentra estancado, en medio del temor por la violencia que se vive en las calles del país que ha segado la vida de unas 200 personas en dos meses de crisis.

Partidos del Mundial

Brasil vs. Costa Rica a las 7 a.m. (grupo E)

Nigeria vs. Islandia a las 10 a.m. (grupo D)

Serbia vs. Suiza a la 1 p.m. (grupo E)



