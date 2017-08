Exesposa del hombre que mató a sus dos hijas podría recurrir a Corte

Ante la declaración, por parte del Tribunal Superior de Manizales, de la inimputabilidad de Ricardo Enrique González Tovar por el asesinato de sus dos hijas y el intento de homicidio sobre su esposa, la sobreviviente y su abogado podrían acudir al recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Luz Stella Forero, quien se salvó de morir a pesar de haber recibido 26 puñaladas por parte de su expareja en hechos ocurridos en Puerto Salgar (Cundinamarca) en el 2011, señaló que decidirá si lo hace o no una vez conozca los detalles de la sentencia. Esta será leída en audiencia el próximo 5 de septiembre en la tarde.



“Puede que sea un desgaste más. No sé si valga la pena”, declaró la mujer. Dijo que la decisión de los magistrados es “respetable”, pero que se siente “desvalida completamente, como lo he estado desde el principio”. Según ella, “en Colombia no existe ningún tipo de derecho que realmente proteja a la niñez y mucho menos a la mujer”.

Por el momento, Luz Stella, la exesposa del hombre, tiene una orden de protección inmediata para que la Policía esté pendiente de ella en cualquier ciudad a la que vaya. Foto: Archivo particular

El defensor de González, César Augusto López, dijo que el tribunal “aceptó un planteamiento que se había dado desde el principio: que Ricardo, al momento de los hechos, estaba afectado por un trastorno mental”. Así, en vez de los 45 años de cárcel a los que había sido condenado en primera instancia, pasaría máximo 10 internado en una clínica psiquiátrica.



En la clínica se le harían evaluaciones periódicas para determinar la evolución de su salud mental y, si fuera certificada su rehabilitación antes del tiempo límite ordenado por el fallo, podría salir libre de forma anticipada.

Luz Stella también criticó que el fallo sobre su exmarido se conoció casi dos semanas antes de la audiencia. Como el hombre estuvo preso desde el 2011 en la cárcel Modelo de Bogotá, pero fue dejado en libertad condicional por un juez de La Dorada (Caldas) en julio pasado, Forero teme que estos días le sirvan como “gabela” para escapar.



Sin embargo, López respondió que “Ricardo Enrique sí se va a presentar” ante las autoridades para cumplir con el tratamiento que la justicia le ordenó por una depresión con síntomas psicóticos.

MANIZALES