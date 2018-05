Por tala de 100 árboles, estudiantes hicieron plantón en Bucaramanga

Con la tala de 98 árboles y el traslado de cuatro más que estaban en un lote de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga (ENSB), los cuales fueron el centro de la polémica por la defensa jurídica que hicieron los padres de familia para evitar su desaparición, la Alcaldía retomó los trabajos de la obra del intercambiador del Mesón de los Búcaros luego de que el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), le otorgó el permiso de aprovechamiento forestal.

El sábado 12 de mayo el AMB emitió la resolución con la cual se resolvían los recursos de apelación de los terceros intervinientes en el proceso jurídico, y en el mismo documento se otorgó la autorización de la tala, por lo que el contratista de la obra dio inicio a estos trabajos previos con el fin de concluir los ejes viales que hacen falta.



Tras la tala de los árboles, señaló la secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, Fany Arias, se iniciará con la construcción de un muro alrededor de donde estaban los árboles para construir los ejes viales faltantes, una plazoleta y el puente peatonal que conectará a la ENSB con el parque de Los Niños y la rotonda.

La funcionaria explicó que la obra cuenta con una inversión de $8.000 millones, y agregó que este dinero no alcanzará para terminar las obras de urbanismo que van en la rotonda. “Ese dinero depende del recaudo que se haga por valorización”, acotó Arias.

Demandantes irán hasta estrados internacionales

Desde el 2014, cuando se interpuso la acción popular que mantuvo detenidas las obras en el lote de la ENSB, Ricardo Pinto, padre de familia e integrante de la ‘Mesa corazón verde’, dio la batalla jurídica, junto con un grupo de padres y profesionales, para proteger el bosque. Pero no solo se quedaron en eso, sino que dieron alternativas para la construcción de la obra que, a su juicio, no fueron tenidas en cuenta por la Alcaldía.

El padre de familia señaló que el fallo de la acción popular en favor de la Alcaldía aún está en revisión ante el Consejo de Estado, y que “vamos a ir a estrados internacionales porque no respetaron lo nacional, con el fin de hacer valer los tratados que firmó Colombia sobre la conservación de los árboles y el hecho de que por construcciones no hay donde sembrarlos”, señaló Pinto.



Por su parte, estudiantes del colegio público La Normal convocaron por medio de redes sociales, un plantón en contra de la tala de árboles. La manifestación se llevó a cabo sobre el mediodía en el lugar de la obra.



