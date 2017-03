Por 11 subsidios en Pijao, ministra de Vivienda podría ser arrestada

Una sanción de dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos se le impuso a la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, tras un incidente de desacato interpuesto por 11 familias del municipio de Pijao (Quindío).



Estas familias pusieron una acción de tutela con el apoyo de la Personería Municipal en busca de que el Ministerio desembolsara 11 subsidios de vivienda de interés social que les había aprobado esta cartera hace varios años para el proyecto Apropijao o El Jordán, como se llama ahora.



El 21 de junio del año pasado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia falló a favor de estas personas y le dio seis meses al Ministerio para entregar los subsidios a la Promotora de Vivienda del Quindío, que construyó las viviendas hace unos cuatro años con sus propios recursos. El municipio donó los servicios públicos y los beneficiarios compraron el lote, mientras que el Ministerio les aprobó subsidios por un poco más de 11 millones de pesos a cada familia.



Según contó el personero Albert Quintero, hasta el 2015 la Promotora estuvo prorrogando el subsidio o carta cheque pero en ese año no se renovó el trámite y el subsidio caducó.



Tras el deterioro que las viviendas empezaron a evidenciar, las familias decidieron trasladarse hasta las casas aunque no tuvieran las escrituras. “Son poseedores” dijo Quintero.



Pasados los seis meses que el Tribunal dio de plazo, en enero el personero interpuso un incidente de desacato que falló la semana pasada y que sancionó a la Ministra Noguera con una multa y dos días de arresto.



"Uno de los magistrados me dijo que esperaría hasta el jueves cuando se cumplan los ocho días del desacato, sino vuelvo a interponer otro desacato”, contó Quintero.



El fallo del incidente de desacato señala que “la decisión (del 21 de junio de 2016) no fue impugnada por el Ministerio, y se encuentra en firme pues la Corte Constitucional no la seleccionó para revisión”.



Además señala que “la Sala considera que el Ministerio sí está facultado para prorrogar los subsidios otorgados pero se abstiene de hacerlo pese a la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los beneficiarios”.



Quintero señaló que pese a que la Promotora quiere solucionar el caso, el Ministerio argumenta que los subsidios ya están vencidos. “La ministra fue notificada del fallo y me llamó, está haciendo los trámites para enviar un asesor y darle fin a este proceso, pero mientras no se le cumpla a estas familias, este despacho no retirará el incidente de desacato del Tribunal, tendremos que ver los documentos de los subsidios de vivienda, ya llevamos 5 años y nadie nos da razón de las escrituras de estos inmuebles”.



Cecilia Pérez, una de las beneficiarias del subsidio, contó que “nosotros compramos el lote entre 17 familias pero solo nos hicieron casas a 11 familias, el señor Vargas Lleras dijo que nos hacía las demás casas pero nada. Tenemos la escritura del lote pero no de las casas”.



José Eulises Reyes, otro de los habitantes de este predio señaló que “desde hace seis años compramos el lote, nos llegó el subsidio por 11 millones 200 mil pesos, se han vencido los términos y tuvimos que poner tutela. La Promotora nos tiene estancados, estamos maniatados es como si no tuviéramos casas, nos metimos a las casas hace más de 2 años porque ya estaban con rastrojo”.



Por su parte la Ministra Elsa Noguera, afirmó esta mañana en una cadena radial que “este es un proyecto viejo, de esos proyectos que nunca cierran, entonces tienen que renunciar a ese subsidio para aspirar a otro”.



En cuanto a la orden de arresto dijo que “cuando llegue (la orden o notificación) se saca la expedición de los subsidios y ya queda sin efecto. Se les asignó el subsidio como lo tenían pero estamos seguros que no va a ser la solución, en cambio si se enganchan con uno de los programas nuevos, van a tener la solución de la vivienda”.



Y agregó que “la tutela obliga a revivir unos subsidios, en el pasado se entregaban subsidios y todos sabíamos que nunca iba a cerrar. El gobierno entregaba una carta cheque y el pobre beneficiario recorría el país y no encontraba viviendas disponibles que pudiera comprar con ese subsidio”.



ARMENIA