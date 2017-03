Policía del Tolima reclama a Google por no advertir caída de aparato

La caída desde el cielo de un aparato tecnológico de Google en un cerro de la vereda Luisa García, en el municipio de San Luis, Tolima, generó preocupación en sus habitantes porque el pesado aparato pudo haber caído en el centro poblado.



“Ese aparato extraño nos cayó del cielo, descendió abruptamente a tierra y gracias a Dios fue en una zona despoblada, pues se trata de una caja muy pesada y con antenas por todos lados”, afirmaron campesinos de San Luis.



Estos aparatos, utilizados para llevar internet a zonas rurales remotas, penden de un globo que flota en la estratosfera, su ubicación supera dos veces la altura de vuelo de los aviones comerciales. Esos globos ascienden o descienden buscando las corrientes de vientos que los lleven a su destino.



El coronel Juan Carlos Esguerra, comandante de la Policía de Tolima, confirmó que el aparato corresponde al Loon Project, de la empresa Google, y advirtió que nadie se dirigió a las autoridades del municipio para controlar dicho descenso. “A nosotros no nos dijeron que ese aparato descendería en territorio tolimense, no lo sabíamos”, insistió el oficial.



Ante este hecho, el abogado Nicolás Ricardo Espinosa, asesor de la Alcaldía de San Luis, le pidió una explicación a la empresa dueña del aparato. “A Google o a la empresa que maneja esos programas les solicitamos expliquen a la comunidad qué sucedió, pues en San Luis hasta ahora nadie sabe de dónde provino ese aparato, ni cuáles son sus funciones”, afirmó.



Por su parte, Alberto Arébalos, vicepresidente de MileniumGroup Inc., una de las tres empresas que hacen parte del proyecto, asegura que “después de un vuelo rutinario de prueba e investigación, coordinamos con las autoridades locales de control de tráfico para realizar un descenso lento y seguro del globo en una zona remota en las afueras de Guamo”.



No obstante, el piloto Julián Pinzón, director de seguridad de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, advierte que si no se da un reporte preciso sobre esta actividad (el ascenso o descenso del aparato), se podría causar un accidente. “Como ese proyecto no está regulado, no nos advierten ni las coordenadas de donde son lanzados o desde donde descenderán”.



