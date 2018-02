Hombre que se rehusó a requisa fue herido por un Policía, en Honda

Un procedimiento de la Policía en el municipio de Honda (Tolima), en el que se atendía un llamado de la ciudadanía para controlar una riña, terminó con un ciudadano herido.



La riña se presentó en la avenida Pacho Mario, un sector poblado de pescadores a orillas del río Magdalena, donde Hader Andrés Arce Cuéllar, uno de los involucrados en los hechos, le quitó el arma de dotación a uno de los uniformados que atendía el caso.

La Policía informó que al llegar al lugar encontraron a un hombre en posesión de un arma blanca “y en alto grado de exaltación”, por lo que al solicitarle un registro personal e intentar despojarlo del cuchillo, los uniformados recibieron insultos y agresiones físicas.

“Cuando la Policía lo quiso subir a la patrulla, él opuso resistencia y hasta le quitó la pistola a un agente”, dijo un testigo.



Cuando los uniformados trataban de controlar al hombre, éste tomó por la fuerza la pistola de dotación de uno de los policías y accionó el gatillo, situación que sembró pánico en los testigos, pero por fortuna no dejó personas heridas.



“En medio del procedimiento uno de los uniformados que atendía el caso accionó su arma de fuego contra el ciudadano, quien, según las versiones, aún mantenía la pistola en su poder”, dijo la Policía.



El herido fue llevado por la Policía al Hospital San Juan de Dios, de Honda, donde, según el reporte médico, se encuentra estable y fuera de peligro, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas y ataque a servidor público.



Por este caso, la Policía del Tolima abrió una investigación para “determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este hecho”.



Los testigos señalaron que “Hader Andrés Arce actuó mal, pues no debió quitarle el arma de dotación a la autoridad que lo único que buscaba era ponerle fin a una riña”.



"Ese tipo andaba muy alborotado y la Policía tenía que reducirlo para que no siguiera disparando a la loca", agregaron.



IBAGUÉ