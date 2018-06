Levith Rúa, la 'Bestia del Matadero', se intentó suicidar en la cárcel

Especialistas en psiquiatría del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, valoran el cuadro médico en el que se encuentra actualmente el expolicía, Levith Rúa, conocido como la 'Bestia del Matadero', luego de intentar suicidarse en la tarde de este martes.

“El paciente ingresó en estado de sedación a la sala de urgencias, llegó acompañado de los guardianes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Impec). Ingresó inconsciente, se le hizo un lavado gástrico, fue valorado inmediatamente por el médico internista, se le suturó una herida superficial que traía en su muñeca” precisó un médico del Hospital Rosario Pumarejo de López.



Levith Rúa se encontraba recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, 'La Tramacua', y según le informó a un medio de comunicación, habría tomado esta determinación ya que se encontraba desde hace varios días en una celda de aislamiento, donde le impedían ver el sol, interactuar con otros internos y recibir visitas de familiares.



“La explicación que me dieron en ese momento es que seguían directrices de la Procuraduría. Sin embargo, la entidad lo desmintió inmediatamente. Eso me tenía aburrido” dijo el detenido, quien ingresó al centro penitenciario tras ser acusado por abusar sexualmente de varias jóvenes en la Región Caribe, entre ellas, se le sigue un proceso por violación y muerte de la estudiante del Sena, Gabriela Romero.

“La autoagresión se pudo presentar por dos cosas: en primer lugar, teniendo en cuenta los antecedentes, lo pueden hacer un paciente simulador para salir del encierro de la cárcel como tal, procurando tener otro ambiente, para buscar una ganancia secundaria. Otro motivo puede ser por una persona que realmente se encuentra ansiosa y ve como escape el tomarse estos medicamentos. En todo caso, deberá ser trasladado a una unidad de salud mental especializada del hospital con vigilancia del Inpec” dijo un especialista del centro hospitalario.

Reclusos se quejan

Al parecer la situación que aqueja a Levith Rúa, la 'Bestia del Matadero', no es un hecho aislado. Varios internos de la torres de la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar se declararon en huelga de hambre indefinida como rechazo al tratamiento que vienen recibiendo por parte de la dirección del penal.



“Tenemos problemas de hacinamiento, ausencia de agua en las celdas, nula ventilación, nos obligan a permanecer a altas temperaturas sin un abanico eléctrico. Estamos incomunicados por el mal estado de los teléfonos del establecimiento carcelario por lo tanto no podemos coordinar las visitas con nuestros familiares, lo que nos genera desintegración familiar y tampoco nos distribuyen los alimentos de manera adecuada” recalcó uno de los detenidos.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el director de la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, pero no fue posible.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar