Polémica por transferencias de la gobernación del Chocó a ancianato

De acuerdo con una denuncia, la gobernación de Chocó le debe alrededor de 2.000 millones de pesos al ancianato Nicolás Morano de Quibdó, debido a que lleva varios periodos sin hacer las transferencias completas por impuesto de estampilla al adulto mayor. Ignacio Cuesta, abogado representante del hogar de adultos mayores, la transferencia corresponde al 4 por ciento de los contratos que suscriba el Departamento, de los cuales el 70 por ciento va para los hogares vida y el 30 restante a los ancianatos.

Sin embargo, anotó el abogado, el dinero no se está transfiriendo directamente, sino por medio de convenios, lo que lleva a que los montos no correspondan con los que se deben hacer cada año.



Esta situación ha llevado a que el sacerdote que dirige el ancianato, uno de los tres que hay en Chocó, se vea en dificultades para pagarles a los proveedores de suministros, como alimentos para atender a los 92 adultos mayores que allí viven. Asimismo, indicó Cuesta, este año no se ha hecho ninguna transferencia, contrario a lo que sucede con la alcaldía de Quibdó, que está al día.

El ancianato atiende a unos 92 adultos mayores. Foto: Cortesía Leonardo Montoya

Sobre este tema, Ricael Córdoba, secretario de Hacienda de Chocó, sostuvo que no es cierto que el Departamento deba el dinero que el ancianato dice y que desde que llegó la nueva administración, en 2016, el dinero se ha entregado por medio de los convenios suscritos.



El funcionario hizo claridad en que ese 4 por ciento correspondiente a estampilla por adulto mayor se debe distribuir entre los centros vida (70 por ciento) y los tres ancianatos (30 por ciento) del departamento: uno en Quibdó, uno en Condoto y uno en Itsmina.

Asimismo, explicó que el problema radica en que los representantes del ancianato le están descontando ese 4 por ciento del total de contratos suscritos por la gobernación sin tener en cuenta que hay algunos que están exentos de dicho impuesto, como los interadministrativos y los de alimentación escolar.



También respondió que este año no se ha hecho la transferencia debido a que no se ha suscrito convenio y primero se debe aclarar la supuesta deuda. Reiteró que la ley estipula que es obligación hacer los convenios para transferir el dinero.



Por su lado, el abogado del hogar geriátrico dijo que a algunos de los proveedores les deben altas sumas de dinero y que el presupuesto requerido cada año por el ancianato es de unos 1.000 millones de pesos, que incluye gastos de mantenimiento, pago de profesionales (a los que se les deben cinco meses de salario), alimentación balanceada, salud, entre otros elementos que se necesitan para brindar una atención integral a los adultos mayores que no tienen quién vele por ellos.

Las transferencias que se han hecho en los últimos años por parte de la gobernación de Chocó en materia de estampilla pro adulto mayor son:

Año 2015: 340 millones de pesos. Año 2016: 375 millones de pesos. Año 2017: 270 millones de pesos.

Entre tanto, Pasleyda Muril, contralora del departamento, explicó que en este momento está en proceso una auditoría en la gobernación para confirmar si se debe o no dinero al ancianato.



Después de que culmine la investigación, la entidad entregará las conclusiones. En caso de que la deuda sea real, se levanta un hallazgo a la persona responsable de no haber transferido y con eso se pasa a los procesos de responsabilidad a los implicados para que haya resarcimiento.



