Estudiantes y rector de la UTP, alejados por proceso de elección

Ayer, mientras el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Luis Fernando Gaviria Trujillo, le explicaba a un grupo de periodistas su punto de vista acerca de la inconformidad de un sector de alumnos y profesores por su reciente reelección, en El Galpón, la cafetería central de la universidad, comenzaba una asamblea estudiantil.



“El movimiento estudiantil colombiano viene diciendo desde hace muchos años que ellos deben elegir el rector (en las universidades públicas), lo mismo piensan los profesores. Pero los diferentes estamentos creen que todos deben participar (en la elección) porque una universidad se debe no solo a los estudiantes y a los profesores, sino a toda la sociedad”, afirmó Gaviria.



Agregó que para que los rectores de las universidades sean elegidos con otro procedimiento -el que quieren estudiantes y profesores- es necesaria una ley de la República y que se modifiquen los estatutos de este centro de educación superior en particular.



Cabe recordar que por la continuidad en el cargo de Gaviria, quien fue elegido para el periodo 2015-2017, votaron nueve de los diez estamentos con representación en el Consejo Superior de la Universidad. Los estudiantes, a través de su representante, se abstuvieron de votar. Gaviria fue reelegido hace dos semanas para un nuevo periodo de tres años.

Reclamo estudiantil

En efecto, en la asamblea estudiantil, que se realizó mientras los estudiantes hacían una larga fila para comprar algo de comer en la cafetería más grande de la universidad, se habló que “debe haber democracia en la elección del rector”.



Sin embargo, la reunión de los estudiantes abordó varios temas como “falta de apoyo para la investigación, el cual no llega a los estudiantes de los primeros semestres, y de estímulos más efectivos para los estudiantes con un rendimiento académico destacado”.



Gaviria asevera que los estudiantes tienen un acompañamiento permanente por parte de la universidad. “Tenemos apoyo (para los estudiantes) en becas para la paz, en transporte, alimentación, para pago de la matrícula. ¡Muéstreme un estudiante en la UTP que tenga hambre! Ninguno porque todos tienen apoyo”, remarcó Gaviria.

Al señalar que siempre ha estado dispuesto a hablar con los estudiantes, Gaviria manifestó que “yo no veo qué es lo que más quieren, ya no sé no como decirles que ya no puedo hacer más por ellos”.



Sin embargo, los estudiantes dan a entender que no están satisfechos con lo que les ha dado este rector.