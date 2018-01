Polémica por presunto plagio de la U. de Cartagena

Más de 32 párrafos copiados textualmente de una investigación mexicana en ingeniería, son apenas la punta del iceberg de las irregularidades que la Contraloría investiga en el estudio que realizó la Universidad de Cartagena y que dio pie al desalojo de 108 familias que habitan en 16 edificios de la Ciudad Heroica, que según el alma mater presentan vulnerabilidad estructural.

Parte del estudio entregado por la Universidad es fiel copia del artículo titulado: ‘Ataque por cloruros en el concreto’, realizado por el ingeniero Humberto Alejandro Girón en la revista Construcción y tecnología en concreto, publicación del instituto mexicano de cemento y del concreto.



Pero además, las medidas de varias estructuras, que presenta el estudio, no coinciden con las medidas reales de las edificaciones, en otras apartes los encabezados hablan de una edificación y el desarrollo se refiere a otras.



La Contraloría Distrital de Cartagena investiga presunto plagio presentado en el estudio que hace parte del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Distrito y Universidad de Cartagena por 900 millones de pesos, en el cual, por ejemplo, el número de pisos descritos para algunas edificaciones no corresponden al número real.



Édgar Parra Chacón, rector de la Universidad aseguró que se trata apenas de un estudio preliminar y respaldó al grupo de investigadores.



“Son estudios realizados por personal preparado con posgrados y uno de ellos con doctorado por lo tanto la universidad avala el estudio técnico. La universidad le rindió una versión preliminar a la alcaldía, el informe definitivo será entregado el jueves o viernes de la semana entrante”, dijo el rector.



La audiencia de garantías a las familias afectadas fue aplazada hasta el próximo martes 30 de enero, al igual que los desalojos.



“Encontramos inconsistencias, errores, horrores como por ejemplo el informe de patología de algunos predios fechado el primero de enero de 2018, cuando el estudio tiene fecha de cierre el 31 de diciembre de 2017”, cuestiona Héctor Duque, propietario de un apartamento en el edificio Villa Ana, uno de los 16 que deben ser desalojados.



Mientras el Distrito rechazó la solicitud de los afectados de un nuevo estudio ante un posible detrimento patrimonial, la gente insiste en otro análisis.



“En la audiencia nosotros le solicitamos a la juez que detenga esto, hasta tanto un experto internacional realice unos estudios serios, porque queremos profesionales de afuera que vengan y con veeduría de los propietarios realicen los estudios”, agrega Duque.



Parra Chacón negó que la universidad hubiera subcontratado el estudio. Se contrató laboratorios que la entidad no tiene.



“En su primera versión, el estudio contiene la metodología para el levantamiento de

información en las estructuras. En varios apartes – sin citar el autor de la metodología - se intenta explicar de forma didáctica cuáles son las condiciones que tienen las estructuras desde el punto de vista físico-químico en esta zona de Colombia, y los compara con otras regiones del continente”, señaló la Universidad en comunicado de prensa.



La semana pasada el Distrito había declarado la calamidad pública sobre los predios de los cuales 14 fueron construidos por los hermanos Quiroz y que la Fiscalía General de la Nación ordenó que fueran desalojados tras conocerse el polémico estudio de la U. de Cartagena.



“Otra omisión fue la fuente del marco referencial que responde a un error de forma, más no de fondo, y no afecta los resultados de la investigación- señala la Universidad-. La metodología sólo muestra de manera comparativa cuáles son los componentes que requiere una estructura para ser resistente en esta zona y las características para aguantar sismos, comparados con un estudio en México que se realizó bajo las mismas condiciones”, responde el alma mater.







