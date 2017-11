Polémica por predio que abastece de agua a Buenavista, en Quindío

Una finca en Buenavista, en Quindío, está en el centro del debate por estos días. Se trata de La Esperanza, un predio de unas 130 hectáreas en el que nace la quebrada La Picota, fuente hídrica que abastece el acueducto de este municipio.



El lío se originó hace semanas, luego de que la agrícola Arcángel Miguel S.A.S compró este predio para sembrar aguacate Hass.

No obstante, los habitantes del municipio venían pidiéndole al alcalde del municipio, Carlos Arturo Vergara, que cumpliera la promesa de su campaña de gestionar los recursos para comprar esta finca, que fue adquirida el mes pasado por 1.046 millones de pesos.

De hecho, la semana pasada durante la visita del gobernador Carlos Eduardo Osorio al municipio, la comunidad también pidió que el departamento comprara el predio con los recursos corrientes (1 %) de destinación específica que tienen las administraciones, como lo establece la Ley 99 de 1993.



Pero la Gobernación solicitó un estudio técnico a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) para que defina las áreas estratégicas prioritarias que abastecen los acueductos municipales del Quindío.



A esto se sumó que el secretario de Agricultura de la Gobernación y representante ante el consejo directivo de la CRQ, Carlos Alberto Soto, y quien debía participar en el estudio de la compra de predios para la conservación del recurso hídrico, se declaró impedido pues señaló en una carta que “algunos de mis parientes son integrantes de la Agrícola Arcángel Miguel y adquirieron el predio La Esperanza. Advierto que en el caso concreto puede haber controversia en el procedimiento de compra”.



Soto también señaló que para dar garantía a la comunidad de que el proceso de compra de esas áreas estratégicas sea transparente se pidió el acompañamiento preventivo de la Procuraduría Ambiental y Agraria.



Sin embargo, los habitantes de Buenavista consideran que su derecho al agua se encuentra en peligro de ser vulnerado pues en el predio se establecerá un cultivo comercial de aguacate.

Otro problema es que no debería establecerse un cultivo de esos en la cuenca alta de una fuente de agua importante para el acueducto municipal FACEBOOK

TWITTER

Laura Acosta, habitante del municipio e integrante del Comité de Defensa del Territorio, contó que “la gente de aquí está indignada y está reclamando, comprar ese predio fue promesa del alcalde, quien ha sido muy pasivo con esta situación, y el gobernador dijo que no era posible comprar el predio solo que se iban a respetar las restricciones de 100 metros del nacimiento del río pero eso no es nada”.



Para el ambientalista Néstor Ocampo, el problema no es que el secretario de Agricultura esté inhabilitado para intervenir en esa compra de predios, “sino que particulares insisten en el proyecto de sembrar aguacate en áreas de importancia estratégica para la protección del agua”.



Ocampo agregó que “otro problema es que no debería establecerse un cultivo de esos en la cuenca alta de una fuente de agua importante para el acueducto municipal, eso pone en peligro la salud y la vida de más de 3.000 personas. Además el secretario reconoce que (su familia) es empresaria de aguacate Hass, debería renunciar a su condición de secretario y delegado ante la CRQ”.



​Por su parte el gobernador Osorio señaló en un medio local que el departamento no tiene el dinero para la compra de este predio pero que se harán cumplir las normas ambientales. “Quien lo compró obviamente no lo va a vender por el mismo precio. Tuvieron 20 años para comprarlo y no lo hicieron pero la ley nos faculta para hacer respetar las indicaciones legales para la protección del nacimiento y cauce del río”.



ARMENIA