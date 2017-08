Constructores estarían afectando el Paisaje Cultural Cafetero

Hace casi dos meses, el Procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, firmó en la capital quindiana un convenio con ONU Hábitat que busca, entre otras cosas, la preservación del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), inscrito desde 2011 en la lista de patrimonio de la Humanidad de la Unesco.



Precisamente, ese convenio tiene como objetivo evitar que siga ocurriendo lo que el procurador de tierras delegado para la defensa del Paisaje Cultural Cafetero en la región, Diego Trujillo, señaló que está sucediendo. “Hasta ahora, lo que la Procuraduría ha percibido es que se está acabando con el PCC por donde se mire”.



“La interpretación que se le da al PCC es muy arquitectónica y paisajística, es decir, muy superficial. Nosotros creemos que la Unesco habla del patrimonio cultural y biocultural, no es solo lo bonito sino el trasfondo del paisaje. La Unesco es clara: si aquí lo hemos interpretado únicamente a nivel de reglamentaciones culturales y que el Ministerio tiene que proteger unos pueblitos y lo bonito que se ven, no es la realidad de la norma ni lo que quería la Unesco”, explicó Trujillo.



De ahí que el procurador Carrillo puso sus ojos en Armenia y fue enfático en su llamado de atención sobre el PCC que, según él, “está viviendo un ataque clarísimo de la dictadura del cemento y del ladrillo”.



Carrillo anunció acciones preventivas en las zonas de riesgo de desastres ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes de Desarrollo, control ambiental en zonas protegidas o de importancia ambiental y protección al PCC.



Días después, el procurador ambiental y agrario de Armenia, Carlos Alberto Arrieta, demandó varios artículos del actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital quindiana, vigente desde 2009 y hasta 2023.



Arrieta solicitó, ante un juez de Armenia, la nulidad parcial de los artículos 90, 91, 96, 98 y 106 por haber sido expedidos sin tener en cuenta normas nacionales como el decreto 1449 de 1977, vigente para la época de aprobación del POT y compilado hoy en el decreto 1076 de 2015.



Pero no fue el único en pedir nulidad. En julio pasado, el director jurídico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Andrés Mauricio Quiceno, ya había demandado parcialmente el acuerdo 019 de 2009 que aprobó el POT. También solicitó la nulidad de los artículos 96 y 98 y, aunque el funcionario renunció hace unos días a la corporación, como se lo contó a este medio el director de la CRQ, Jhon James Fernández, cuando radicó la demanda era empleado de la entidad, por lo que la autoridad ambiental hace parte del proceso. “La demanda fue admitida y ya lleva un camino recorrido. Creo que aún no se sabe si la demanda de la Procuraduría es admitida o no”.



Principalmente, lo que las demandas buscan es que el POT, que actualmente permite que las construcciones estén a 15 metros de distancia de las quebradas, solo las admita a 30 metros de toda fuente hídrica, sin distingo, como lo señala la norma nacional.



Para el Director de la CRQ, el municipio debería expedir un acto administrativo donde se reglamenten esos 30 metros de distancia de las quebradas.

Sin embargo, la curadora urbana número uno de la ciudad, Margarita Pino, señaló que esa restricción de 15 metros ha estado desde el primer POT que se aprobó en la ciudad. “Si en Armenia se ha venido aplicando una norma es porque lo establece el POT. Y no el último, sino desde el primero, el de 1999. Posteriormente, en una modificación del POT del 2004, se mantuvo esta norma. No es un incumplimiento caprichoso de constructores o curadores o de la autoridad de Planeación, sino que está establecido así”.



El presidente de la junta directiva de Camacol Armenia y uno de los constructores más reconocidos de la ciudad, César Augusto Mejía, expresó que “30 metros es demasiado. Uno diría que no hay razón para 30 metros porque el volumen de agua que baja por esas líneas no necesita más de 5 metros en el momento de mayor afluencia”.



Pero, mientras un juez dirime la controversia, se debe respetar la norma que está vigente actualmente en Armenia, como lo dijo el procurador de tierras. Sin embargo, “hemos encontrado construcciones que ni siquiera respetan los 15 metros. Por eso Planeación municipal ha iniciado las acciones correspondientes. Para que, al menos, se respete la norma local y –lo más importante– el medio ambiente y las franjas hídricas y forestales, que son las que les dan viabilidad a ciudades como Armenia, que todavía están en el punto de que, si se corrige, podrá ser una ciudad viable”.



Como fue el caso de una de las dos obras selladas en los últimos días por Planeación Municipal, el proyecto ‘Entre Ríos’ de la constructora Soriano que, según dijo la secretaria de Planeación, Claudia Hincapié, no cumplía con esta medida de 15 metros sino que tenía 13 y se presentó “afectación a la zona de protección ambiental”.



La curadora Pino, que ya aprobó la licencia, señaló que adelantaron las obras sin tener aún dicha licencia, pues estaba en trámite cuando control urbano visitó la obra. El director de la CRQ dijo que también adelantan visitas de control urbano en la ciudad y que en los próximos días darán a conocer varias medidas por casos como el de 'Entre Ríos'.