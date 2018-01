Sigue polémica por lote de la Estación de Armenia

Aunque la polémica por las obras adelantadas en la Estación del ferrocarril de Armenia parecía terminada con las declaraciones del alcalde Carlos Mario Álvarez cuando dijo que la titularidad del lote le pertenece al Instituto Nacional de Vías (Invias), la discusión revivió.

El director de Invías, Carlos García, señaló que la infraestructura; es decir la antigua edificación de la estación férrea y las bodegas aledañas, fue cedida al municipio de Armenia pero el lote que está entre las edificaciones no.



“No podemos hacer una cesión a título gratuito que es lo que nos pide la Alcaldía pero vamos a explorar a ver qué mecanismo se puede dar conforme a la Ley para buscarle una solución a esa situación”, dijo García.



Cabe recordar que la semana pasada Álvarez informó que el municipio (en el gobierno anterior) había intervenido un predio que no le pertenecía y que además invirtió 5.000 millones de pesos en obras que tuvo que suspender y no sabe dónde están esos recursos que fueron entregados a varios contratistas.



La exalcaldesa de Armenia y actual candidata al Senado por el partido Liberal, Luz Piedad Valencia, afirmó que el lote sí le pertenece al municipio pues éste los compró hace años “y está acreditado en una escritura que fue con la cual nosotros pudimos adelantar el proyecto y la licencia de construcción. He solicitado al señor alcalde que inicie una defensa jurídica ante Invias de este predio”.



El alcalde de Armenia señaló que “para nosotros no es suficiente que (Invias) nos dé un permiso de ocupación, hacer una inversión millonaria en un predio que no es de nosotros nos metería en tremendos problemas jurídicos”.



De otro lado, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) le informó a este medio que no es cierto que el municipio dejará de recibir los 6.000 millones de pesos que esa entidad había destinado para el proyecto de la estación como lo informó el alcalde, pues desde mayo de 2015 “luego de surtir los procesos internos de formulación y evaluación de dicho proyecto se declaró no viable dado que no poseía la totalidad de los predios y por lo tanto fue devuelto a su procedente”.



ARMENIA