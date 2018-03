Polémica por la tecnoacademia del Sena en Armenia

Aunque la Alcaldía de Armenia y el Sena estaban listos para poner en marcha el proyecto de tecnoacademia en el Instituto Técnico Industrial (ITI) de Armenia, el alcalde Carlos Mario Álvarez decidió reversar dicho proyecto porque la comunidad educativa se opuso a su llegada.

El personero de la institución, Kevin Alexis Guzmán, señaló que “lo que pedimos era que no nos quitaran nuestros talleres (técnicos). Si el Sena implementaba la tecnoacademia aquí, los talleres se dispersarían. Ahora nos dicen que el Sena se va del colegio. Solo con empezar a implementar la tecnoacademia se liberaron los puestos de cinco profesores y no queríamos eso”.



La defensora del Pueblo, Piedad Correal se reunió con los padres de familia y les sugirió no rechazar la tecnoeducación “porque lo que está proponiendo el Sena es algo complementario, no es desplazar la parte educativa”.



No obstante, Correal reconoció que “no hubo socialización del programa y fue un error y además fueron liberados cinco docentes por ajustes de horario del ITI y eran los que estaban encargados de los talleres y se asoció esto con la tecnoacademia y no tenía nada qué ver”.



Por esto, el secretario de Educación de Armenia, Luis Antonio Cobaleda, dio a conocer que el alcalde acogió las peticiones de los estudiantes, profesores y padres de familia y decidió que “los profesores no serán trasladados, los horarios vuelven a su estado normal y no va la tecnoacademia. Vamos a mirar si la implementamos en otra institución porque si nos pasa esto en todos los colegios al final no va a ir en ninguna parte, lo que me parece lamentable”.



El Sena dispuso de 2.600 millones de pesos para los equipos que se iban a instalar en esta institución y con los que se implementaría la tecnoacademica que además tendría un enfoque especial en biotecnología.



Tras este revés, buscarán ponerla en marcha en la Ciudadela del Sur. El director del Sena, Carlos Fabio Álvarez, explicó que la tecnoacademia es un complemento a la formación.



