Polémica por bebida entregada a más de 3.000 niños en La Guajira

15 de febrero 2018 , 11:31 a.m.

Tras la polémica suscitada por las presuntas pruebas que la empresa Postobón estaría realizando en niños de La Guajira a través de una bebida llamada Kufu, Alejandro Gómez, director nacional de nutrición del Icbf, señaló que ellos no la aprobaron, pero que consideran que no es parte de un plan nutricional.

“Cuando se acercaron, les dijimos que tenían la libertad de hacerlo; nosotros no lo avalamos, no nos corresponde, pero sí sabemos que estuvieron en el territorio. Sobre la investigación no tenemos claridad, con los colegas del Ministerio de Salud se ha oficiado a Postobón para que dé la información respectiva sobre los criterios éticos y científicos, si es que se tienen, de la supuesta investigación”, puntualizó Gómez.

Los cuestionamientos sobre la bebida se desprenden de una investigación realizada por La Liga Contra el Silencio, un esfuerzo colectivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y varios medios de comunicación y que fue publicada por Vice Colombia.



Kufu comenzó a llegar a La Guajira desde el 7 de julio del año pasado, con la realización de un evento en la institución etnoeducativa Laachón-Mayapo, que contó con la presencia de la junta directiva de Postobón para la presentación de la estrategia social.

En esa oportunidad, el presidente de la compañía Miguel Fernando Escobar Penagos, anunció que 3.130 menores en condición de vulnerabilidad de Nazareth, Uribia, Manaure y Riohacha, recibirían de forma gratuita durante seis meses, y como parte de su dieta diaria, dos unidades de Kufu que complementarían sus planes alimentarios y así poder atacar lo que comúnmente se determina como hambre oculta.



Se indicó también que la compañía invertiría 360 millones de pesos y haría estudios de seguimiento para evaluar el impacto en las condiciones alimenticias de los niños que recibirían la bebida durante los próximos seis meses.

El 12 de septiembre del 2017, la Sociedad Colombiana de Pediatría emitió un comunicado en el que se advierte que la bebida, si bien tiene adición de ciertos micronutrientes, no contiene otros micronutrientes esenciales para mejorar la nutrición de las niñas y niños del país como el calcio y el hierro. Tampoco contiene nada de proteínas y aportan escasas o ninguna caloría.



Sobre esto, el director de nutrición del Icbf señaló que “estamos absolutamente de acuerdo; no creemos que esta sea una bebida de carácter nutricional ni como complemento, ni como suplemento”.

A su vez, Gómez reconoció que la empresa realizó exámenes a algunos menores “sin una claridad sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud”.



Según la investigación publicada en Vice, el Ministerio de Salud no parece estar conforme con la información que hasta ahora ha dado la empresa.

Por su parte, a través de un comunicado, Postobón rechazó los cuestionamientos hechos por el colectivo denominado La Liga contra el Silencio, al proyecto social Kufu, pues “tergiversan los propósitos que éste tiene de contribuir al progreso de la región”.



“Lo manifestado en dicha información no corresponde a la realidad y genera un gran daño reputacional, afectando la confianza que los grupos de interés y comunidades tienen en nosotros”, se lee en el comunicado.

La empresa asegura no tener ningún interés comercial con la bebida y su decisión de entregarla gratuitamente en La Guajira obedece a ayudar con una intervención integral a una comunidad que tanta relevancia tiene para el país.



Resaltan que la entrega de la bebida a 3.125 niños se realizó con acompañamiento y la aprobación de diferentes instituciones.

En los últimos tres años, el departamento de La Guajira ha ocupado los más altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil en el país, determinada a múltiples factores como la inseguridad alimentaria; la escasez de agua; la alta dispersión de la población; (iv) la crisis económica de Venezuela; la expansión de la población rural; y la baja capacidad institucional del Estado.



De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Departamental, en 2017, en La Guajira se reportaron 37 casos de muertes por y asociados a la desnutrición. Mientras que el número de casos registrados llegó a 968. Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure son los que mayores casos registran.



De acuerdo con Gómez, La Guajira ha venido avanzando en materia de desnutrición, “es importante decirlo, no han disminuido de manera ostensible los casos de desnutrición, pero sí los casos de desnutrición grave y la mortalidad por desnutrición, o sea, ya estamos haciendo las cosas como deben ser, mirando los niños cuando están en riesgo y haciendo un modelo preventivo, no queremos tener más casos de niños graves”.

