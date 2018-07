Revive polémica por el cobro de ‘peajes’ en el Valle de Cocora

Aunque desde hace un tiempo se cobra entre 2.000 y 4.000 pesos por el paso por la finca El Portón, ubicada en un sector cercano al Valle de Cocora. Ahora se han conocido otros dos peajes más en esta zona.

El ambientalista Néstor Ocampo contó que desde el pasado viernes ha recibido decenas de llamadas de personas que tuvieron que pagar los nuevos peajes o que tuvieron que devolverse. “En la finca La Esperanza cobran 3.000 pesos para ingresar por la carretera de servidumbre para ver el valle de palmas, si llegas por allí te dicen que debes pagar o te devuelves pero en medio de la montaña nadie querrá o podrá hacerlo por el cansancio después de la larga caminata”.

En la finca La Esperanza cobran 3.000 pesos para ingresar por la carretera de servidumbre para ver el valle de palmas FACEBOOK

TWITTER

Para Ocampo, estos cobros son ilegales y todo un negocio pues los caminantes se ven obligados a pagarlos. En algunos casos deben de pagar dos peajes para llegar a Cocora.



Además, “cobran 5.000 pesos para entrar a una cascada y dos túneles que eran del ferrocarril, esos túneles son propiedad de la Nación, pero los está usufructuando un particular, eso es ilegal. En Boquía (Salento) al lado del puente cobran por bañarse en el río, y en La Nubia (Salento) también cobran por bañarse en el río y eso no puede ser, las orillas de los ríos son propiedad común”.

cobran 5.000 pesos para entrar a una cascada y dos túneles que eran del ferrocarril, esos túneles son propiedad de la Nación, pero los está usufructuando un particular, eso es ilegal FACEBOOK

TWITTER

Por su parte el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, señaló que los propietarios “cogieron el camino, una servidumbre desde hace muchísimos años y le han colocado un peaje, hemos venido trabajando para poder iniciar un proceso tanto sancionatorio como de recuperación de ese camino, pues hay que velar por el derecho de los ciudadanos”.



Los otros caminos -agregó el mandatario- donde han venido presentándose son en predios privados y no podemos regular pero sí se le puede dar un manejo diferente, se están beneficiando y no tienen ni documentos en regla.



No obstante los dueños de las fincas aducen que el paso de cientos de turistas por su predios ha provocado deterioro en el ecosistema y daño en la propiedad privada.



En las redes sociales se han denunciado estos casos y han recibido comentarios de decenas de visitantes, que se unieron al malestar por el cobro y se preguntan si particular puede “unilateralmente tomar este tipo de medidas cuando se trata de una servidumbre o puede un particular unilateralmente cobrar por acceder a la orilla de un río”.



Es necesario que haya control sobre el turismo, y lo hemos planteado desde hace más de 20 años, el turismo está afectando nuestras vidas, en los ritmos de vida, los paisajes, la economía porque se ha impuesto un turismo depredador y consumista



Luis Gabriel Mejía, profesional encargado de las áreas protegidas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), dijo que los cobros solo los están haciendo en los predios privados, y “para ingresar a un predio de estos, los propietarios están en la potestad de decidir si los dejan ingresar o no, hay que hacer la salvedad que en los predios de la Corporación no hay ningún cobro”.

Para ingresar a un predio de estos, los propietarios están en la potestad de decidir si los dejan ingresar o no, hay que hacer la salvedad que en los predios de la Corporación no hay ningún cobro FACEBOOK

TWITTER

“Los predios de la CRQ se encuentran cerrados y solo se permite el ingreso a través de una solicitud y para labores académicas”, añadió Mejía.



LAURA SEPÚLVEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

ARMENIA