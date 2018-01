Polémica por denuncia de muerte de 12 perros en Circasia, Quindío

18 de enero 2018 , 08:58 a.m.

Un vídeo donde aparecen al menos 12 perros en estado de descomposición en una fosa con agua, y que según las denuncias corresponde al Coso Municipal de Circasia, Quindío, ha causado polémica en el departamento.

Aunque los ambientalistas denuncian que se trata de la parte trasera del Coso Municipal, la Administración asegura que investiga la fecha de grabación del video pues tiene indicios de que fue un hecho ocurrido en 2014.



Diego Mauricio Henao, ambientalista y habitante de Circasia, señaló que esta denuncia no es nueva pues los procedimientos de recolección y sacrificio de animales por parte de la actual administración han sido muy cuestionados por la comunidad.



"Desde junio del año pasado vienen realizando recogidas de perros, y en diciembre se llevaron bastantes. Así que las fechas coinciden, además la comunidad de la vereda donde está el coso afirma que en los primeros días de enero hubo mucho movimiento en la zona".

Agregó que aunque la Alcaldía dice que sacrifica a los canes a través de eutanasia, los veterinarios que han analizado el video concluyeron que "los perros pudieron haber sido quemados para borrarles las evidencias, y además algunos tienen las bocas abiertas y eso no pasa con la eutanasia, también presentan un color café y no había un fuerte olor en la zona, así que les tuvieron que echar un líquido para evitar malos olores".



Sin embargo el secretario de Gobierno de Circasia, Julián Peña, dijo que el video no corresponde a la actual administración aunque admitió que el lugar tiene muchas coincidencias con el Coso Municipal que sirve como perrera del pueblo.

Peña explicó que si bien es cierto que desde junio del año pasado tienen un contrato para la alimentación y sacrificio de los perros que se encuentran en el Coso, no todos los animales que llegan allí son sacrificados. "Se han programado varias jornadas de recolección de perros, desde junio hemos recogido unos 75 y de ellos, un 60 por ciento se han dado en adopción, se escaparon unos porque alguien dañó la reja, y tuvimos que sacrificar 13 en diciembre".



También dijo que estos 13 perros "representaban un peligro para la comunidad, tenían enfermedades en sus genitales o eran de edades muy avanzadas y nadie los adoptó". Y añadió que “no admitimos que (el video) corresponda a actuaciones nuestras, encontramos un material fotográfico que coincide con las características que tiene el video y estamos analizando".

El secretario de Salud del Quindío, César Rincón, afirmó que el viernes pasado recibió la denuncia y señaló que de acuerdo a la ley, en estos cosos municipales deben ubicarse a los animales que son encontrados en vías públicas y que no tienen personas responsables.



Además, que hay 30 días para que los adopten sino el veterinario responsable define cuál es el tratamiento final.





