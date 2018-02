Polémica por contratación directa en la Alcaldía de Pereira

Mientras el concejal Carlos Crosthwaite reiteró ayer sus denuncias por el número y la cuantía de los contratos de prestación de servicios que se han celebrado en la Alcaldía de Pereira en el transcurso de este año, funcionarios de esta defendieron la contratación.



Crosthwaite afirmó que al 14 de febrero pasado en la administración municipal se firmaron 3.138 contratos por un monto total de 63.075 millones de pesos.



En enero y febrero del año pasado, según datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), se contrataron 1.377 por 24.325 millones de pesos. Es decir, cerca de 2 mil personas menos. Cabe apuntar que esos contratos se hacen de manera directa.



El concejal aseveró que esa cantidad de personas no cabe en la sede de la Alcaldía. “Primero, es un abuso. Segundo, ya sabemos que es para hacer politiquería y tercero, que eso es pura carreta, es un cuento, ¿dónde van a meter tanta gente?”, preguntó Crosthwaite, quien envió una queja sobre este asunto a la Procuraduría General de la Nación.



La secretaria Jurídica de la Alcaldía de Pereira, Liliana Giraldo, explicó que el concejal Crosthwaite está haciendo una comparación incorrecta porque no tiene en cuenta que en el mes pasado se debieron celebrar los contratos no solo de enero, sino de los próximos cinco meses del año por la Ley de Garantías.



“Esos contratos (los 3.138) no son los de enero pasado solamente, son los de, prácticamente, los seis primeros meses del año porque la Ley de Garantías regirá hasta finales de junio si hay segunda vuelta en las elecciones presidenciales”, señaló Giraldo. La Ley de Garantías entró en vigor el 27 de enero pasado.



En el mismo sentido se pronunció el secretario Administrativo, Mario Castaño. “Por la Ley de Garantías, la Alcaldía tuvo que organizarse administrativamente para contratar al personal de prestación de servicios requerido antes de esta fecha (27 de enero) y que se necesitara por los próximos cinco o seis meses”, argumentó Castaño, quien afirmó que no contrataron personas para participar en campañas políticas.