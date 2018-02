Polémica por centro comunitario de Armenia ubicado en un lote privado

Por estos días en Armenia se ha generado una polémica por la presunta construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del barrio Simón Bolívar en un predio de un privado.

Aunque el CDC fue construido hace varios años, de hecho fue en la administración pasada donde se edificaron estos centros en todas las comunas de la ciudad, solo hasta ahora se conoció que el lote le pertenece a la sociedad Niño Sánchez Hermanos S.A.S, y no al municipio de Armenia.



El exconcejal y representante de la veeduría En Defensa de la gente, Néstor Herrera, afirmó que ya radicó las denuncias ante la Fiscalía y Procuraduría contra la exalcaldesa Luz Piedad Valencia por los presuntos delitos de peculado por uso, peculado por aplicación, peculado culposo, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.



“La exalcaldesa invirtió mil millones de pesos en el CDC construido en un lote que no le pertenece al municipio, y en la parte de atrás hizo una cancha múltiple y un cerramiento y también en el lote contiguo inició un movimiento de tierra para una obra de valorización que hoy está frenada, la señora Valencia jugó con el erario público”.



Por su parte el director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía, Julián Ortega, señaló en una emisora local que a raíz de las denuncias esa dependencia realizó el estudio de títulos y este arrojó que “efectivamente la construcción está en un predio privado. El Departamento de Bienes no ha recibido la obra, y no hace parte del inventario de obras del municipio de Armenia”.



Y agregó que “hasta ahora no ha llegado reclamación oficial o demanda sobre el asunto pero en el evento que se dé, la analizaremos”.



Sin embargo, Herrera manifestó que desde 2014 la Sociedad Niño ha enviado derechos de petición a nombre de Sebastián Cabrera Niño, representante legal de la Sociedad, reclamando sobre por qué habían construido en dicho lote.

Por su parte la actual candidata al Senado por el partido Liberal y exalcadesa, Luz Piedad Valencia aseguró que “la construcción del CDI de la comuna 1 no generó ningún tipo de detrimento o pérdida de recursos públicos para el municipio y es para el uso y goce de todos los armenios”.



Valencia añadió que “quien pretenda alegar derechos de dominio sobre un predio sobre el cual se ejecutó la ocupación temporal o permanente a causa de trabajos públicos como fue la construcción del CDI de la comuna 1, debe tener en cuenta que su derecho a reclamar judicialmente dicho predio se encuentra caducado”, dijo la exmandataria.



ARMENIA