Polémica en Manizales por bendición del Arzobispo a candidato 

Aunque los miembros de la iglesia Católica tienen prohibido participar en política, monseñor Gonzalo Restrepo, arzobispo de Manizales, aparece en un video dando la bendición al candidato a la Cámara de Representantes por Caldas Felix Chica.

"Yo les invito para que pensemos muy bien en nuestro voto. El doctor Félix Chica tiene el número 105 y es un hombre en quien podemos confiar y seguir adelante para que tengamos una Colombia como la necesitamos", son las palabras del arzobispo.

Con gratitud y profunda alegría, quiero compartirles la bendición que me fué impartida por Monseñor Gonzalo Restrepo - Arzobispo de Manizales.



Como católico creyente no seré inferior a la labor encomendada por la Iglesia al defender la dignidad humana, la vida y la familia. pic.twitter.com/HY0yOfTakZ — Felix Chica (@FelixChica) 3 de febrero de 2018

Posteriormente el candidato asevera que defenderá la iglesia, los principios que la fundan y a la familia como una institución.



"Con gratitud y profunda alegría, quiero compartirles la bendición que me fue impartida por Monseñor Gonzalo Restrepo, arzobispo de Manizales. Como católico creyente no seré inferior a la labor encomendada por la Iglesia al defender la dignidad humana, la vida y la familia", dice el candidato en el mensaje que acompaña el video.



Frente a esto el arzobispo aseguró que no autorizó la grabación del video, pero sí lo hizo a título personal y no como representante de la iglesia: "Opino como un ciudadano común y corriente, no estoy opinando como arzobispo, opino como puede opinar cualquier ciudadano, simplemente que ese video no lo había autorizado yo".



MANIZALES