Polémica en Fiestas del Mar por participación de Sincelejo sin aval

Santa Marta por estos días celebra la edición 58 de las Fiestas del Mar. Las 12 capitanas que participan en representación de diferentes ciudades y departamento de Colombia en la conquista del quepi engalanan las actividades culturales y deportivas.



Pero en medio de ese entusiasmo y expectativa que generan estas festividades en la capital del Magdalena, una particular polémica se ha suscitado entorno a la aspirante de Sincelejo Angie Macea Bolaño. La razón tiene que ver con que en la ciudad todos esperaban a otra concursante con rasgos físicos muy distintos, cuya fotografía había sido promocionada por los organizadores de manera previa.

Diana Viveros, secretaria de cultura de Santa Marta explicó que se había tratado de un error técnico con la imagen publicada y que quien lucía la banda de Sincelejo, era la candidata oficialmente inscrita.



"No se trata de un concurso de belleza, sino de habilidades físicas para deportes náuticos, por lo tanto la acreditación de un club dedicado a estas actividades es suficiente para avalar su participación", detalló.



Las declaraciones hechas por la funcionaria organizadora de las Fiestas del Mar aclaró todo en Santa Marta, sin embargo, no sucedió lo mismo en Sincelejo, donde hubo otro pronunciamiento por parte del Comité de Belleza a través de su presidenta Lucy Cruz, quien exigió que se destituyera de inmediato a la participante, pues Macea Bolaño no estaba autorizada para representar a Sucre o Sincelejo.



"En ningún momento se nos notificó como comité encargado de acreditar a las representantes de la ciudad o el departamento en este tipo de certámenes", expresó Cruz, quien también precisó que en caso de llegar por medio de un club Náutico, "entonces que lo represente a nombre propio y no de nuestra localidad donde se desconocía su presencia en un concurso Nacional".



Además aseguró que el club Náutico Los Nogales que supuestamente habría acreditado a la joven, ni siquiera es de Sincelejo, sino de Tolú, es decir que "no es justificación para que porte la banda de la ciudad".



La presidenta del Comité de Belleza ha intentado comunicarse con los organizadores de las Fiestas del Mar, pero "hasta el momento se han negado a responder nuestros mensajes y llamadas".



De otro lado Lima Támara Vidal, quien es la que aparecía en la primera fotografía promocionada por los organizadores del evento, dijo que aunque envió sus datos para inscribirse, nunca se le avisó sobre su participación. "Si hubiese sabido que me escogieron, habría representado a mi ciudad con el mayor de los gustos, de todas formas le deseo lo mejor a Angie que seguro hará un excelente papel".



A pesar de la controversia, las fiestas del Mar siguen su rumbo en Santa Marta. En la mañana del jueves se efectuaron las pruebas de natación, donde la representante de Sincelejo ocupó uno de los últimos lugares. Se le vio durante la competencia sin técnica, ni cualidades en el deporte evaluado. Incluso un salvavidas tuvo que acompañarla para completar el trayecto de nadado. Bolívar entre tanto obtuvo el mejor puntaje.



La ganadora de la Fiesta del Mar, se escoge con un puntaje de 50 -50, 50% en las pruebas náuticas, 15% natación, 15% kayak y 20% esquí. El otro 50% lo determina el jurado observando 30% sobre manejo de temas, 10% estética y 10% carisma.



Esta festividad es el evento turístico y cultural más importante de Santa Marta y para este año como en las últimas versiones, habrá espacios para resaltar cada uno de los componentes de la cultura e identidad de ciudad.



La jornada que inició el pasado 24 de julio finalizará, el lunes 30. Entre los eventos se destaca están los conciertos de inauguración y clausura que tendrán una gran producción y la presentación de artistas reconocidos. Además actividades culturales de formación artística para los niños y jóvenes.



Otro de los eventos esperados por propios y visitantes es el tradicional desfile folclórico, un espacio de participación ciudadana en el que se reunen los grupos artísticos de la ciudad e invitados, acompañados de disfraces, carrozas y personajes alegóricos al mar y de la región Caribe, convirtiéndose en un referente cultural del Caribe y de toda Colombia.



ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA