En Francisco Pizarro (Nariño) pocos votaron, en forma de protesta

A pesar de que muchos de los líderes comunitarios del municipio Francisco Pizarro, en la costa Pacífica nariñense, les habían insistido a los demás pobladores de las palafíticas viviendas en que no salieran a votar, la llegada de funcionarios de la Registraduría a uno de los planteles principales del pueblo dio inicio oficial a los comicios.

La jornada empezó con una tensa calma, pues la misma Secretaría de Gobierno de Nariño había reportado amenazas en contra de Edwin Tello, el registrador delegado para Francisco Pizarro, donde el potencial era de 6.236 votantes.



Pese a las amenazas y los anuncios de que el municipio se abstendría de salir a las urnas, las autoridades electorales instalaron 23 mesas en el centro del pueblo y en algunas de las entradas y salidas de la localidad.



El pescador Miguel Sinisterra contó que la protesta se debía a que quieren contar con agua potable durante las 24 horas del día, al igual que el servicio de energía.

Yo no quise votar porque el Gobierno se ha hecho el de los oídos sordos

De hecho, Sinisterra aseguró que gran parte de este pueblo costero ha vivido a oscuras. “Yo no quise votar porque el Gobierno se ha hecho el de los oídos sordos”, dijo el pescador Sinisterra, de 48 años, que prefirió dedicarse este domingo a su tradicional faena de pesca para alimentar a su familia.



Otro de los pobladores que tampoco acudieron a los comicios fue Teresa Cortés, dueña de una tienda.



“¿Para qué votar? Aquí estamos cansados de los políticos, de los alcaldes y gobernadores que en las elecciones vienen y nos prometen de todo, pero no cumplen”, dijo la comerciante, quien tiene cinco hijos.



Cortés aseguró que para ella fue mejor quedarse a atender su negocio “porque las ventas estuvieron buenas. Si hubiera ido a votar, posiblemente, hubiera perdido clientes”.



En la mañana fueron pocos los que se acercaron a sufragar, pero en la tarde hubo más gente y al final votaron 1.735 personas, el 27 por ciento de la población. Y el ganador entre los pocos votantes fue el candidato Gustavo Petro.



El párroco de Francisco Pizarro, padre Miguel Molina, dijo que le parece un poco elevado el reporte que entregó la Registraduría sobre los ciudadanos que sí decidieron ejercer el derecho al voto.



“La verdad no hubo mucha afluencia de público, pero todo transcurrió en completa calma”, dijo el sacerdote. “Es que no hay mucha motivación. El Gobierno y los dirigentes locales y regionales llegan a prometer, pero son pocas las obras”.



MAURICIO DE LA ROSA

Especial para EL TIEMPO

Pasto