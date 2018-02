Población venezolana en colegios fronterizos se quintuplicó en el 2018

El balance elaborado esta semana por las autoridades educativas de Norte de Santander, luego de que el pasado viernes se culminara el período de matrículas en algunos colegios del departamento, desnudó los problemas de cobertura y financiación que afronta el sistema escolar de esta región fronteriza a raíz de la inscripción de 5.084 niños venezolanos para este año.

La cifra es cinco veces la población extranjera que se estaba atendiendo en 2017, calculada en 1.221 menores de edad, y, según los entes territoriales, el presupuesto destinado para este servicio no alcanzará a solventar el gasto que representa estos nuevos alumnos.

Solo en el caso de Cúcuta se matricularon un total de 3.500 niños venezolanos para el período académico que arrancó el pasado 22 de enero. El número triplicó los casi 1.000 migrantes que el año anterior asistían a 55 colegios públicos de la ciudad.



Este agresivo repunte en la población inscrita de niños venezolanos se debe en gran medida al éxodo de venezolanos que se vive a diario por este tramo de la línea divisoria entre Colombia y Venezuela. No obstante, la magnitud de esta problemática se pudo dilucidar en el sector educativo, gracias a un nuevo sistema de registro implementado recientemente por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

4.200 millones de pesos es lo que cuesta el transporte binacionales para miles de niños que viven en territorio venezolano y asisten a clases en el área metropolitana de Cúcuta. Foto: Cortesía de la Gobernación de Norte de Santander

“En la capital nortesantandereana, la gran mayoría de estos migrantes se concentra en la zona aledaña al puente internacional Francisco de Paula Santander, donde se habilitó el corredor humanitario para el paso de niños que viven en Venezuela (…) Esto representa un esfuerzo enorme tanto en cobertura como económico y por eso le estamos solicitando al MEN la consecución de más recursos para atender esta importante demanda”, explicó Doris Angarita, secretaria de Educación de Cúcuta.



En el orden local, la funcionaria aseguró que esta adición de recursos puede superar los 7.000 millones de pesos sin contar el monto adicional para ampliar la cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en colegio donde se imparte la jornada única.



En esta millonaria suma también se incluye la contratación de más buses para transportar a niños desde la población venezolana de Ureña hasta los establecimientos escolares de Cúcuta, a través del corredor humanitario que habilitó Venezuela a finales de 2016.

No obstante, un margen de financiación mucho más grueso reclaman las autoridades departamentales para atender a esta población de venezolanos que asiste a 80 instituciones educativas de 30 municipios nortesantandereanos.



Solo para ofrecer las raciones de comida del PAE en estos nuevos alumnos, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, le propuso en días pasados al presidente Juan Manuel Santos, la destinación de 40.000 millones de pesos.



Esta suma dinero no contó los 1.200 millones de pesos que la administración departamental empleó para la contratación de un parque automotor encargado de movilizar a cerca de 800 niños desde la población de San Antonio hasta el municipio de Villa del Rosario, en plena zona de frontera. Por ley de garantías, este rubro no se ha podido adjudicar y se espera que para el próximo 25 de marzo empiece a funcionar este transporte binacional.

