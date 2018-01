Cívicos proponen ‘blindar’ empresa de acueducto de la privatización

‘Blindar’ la última empresa de servicios públicos de Pereira patrimonio de sus habitantes, Aguas y Aguas de Pereira, de eventuales ánimos de privatizarla es el objetivo de la propuesta de la dirigente cívica Amparo Jaramillo de Drews.



Jaramillo, integrante del Consejo Cívico de Pereira y de la Mesa Cívica del Agua, propone que los pereiranos adquieran el pequeño porcentaje que tiene en el capital accionario de la empresa de acueducto la Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira), el cual es del 0,01 por ciento.



Enerpereira hace parte de las compañías del empresario Alberto Ríos Velilla, propietario, entre otras, de la Empresa de Energía del Tolima (Enertolima). Aunque Ríos tiene el 49 por ciento de Enerpereira y el 51 por ciento es del Municipio de Pereira, pagó una prima para manejar la empresa.



La propuesta de la excandidata a la Alcaldía de Pereira surgió después de la transformación de Aguas y Aguas de Pereira de Sociedad Anónima (S.A.) en Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), lo que para algunos despeja el camino para que la participación de Enerpereira en el capital accionario de Aguas y Aguas pueda aumentar.



Además del cambio del tipo societario, también se hizo una recomposición del capital accionario de la empresa de acueducto. El Municipio quedó con el 98,74 por ciento, el Instituto de Movilidad de Pereira con el 1,25 por ciento y Enerpereira conservó la participación que tiene desde hace cuatro años.



El gerente de Aguas y Aguas, Francisco Valencia López, salió al paso de esas alarmas y aseguró que el porcentaje de Enerpereira en la empresa no crecerá mientras él sea su gerente, esté la actual junta directiva y sea alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo.



Y como no se sabe que puede pasar en el futuro con la participación de Enerpereira, Jaramillo considera que es mejor que esta venda sus acciones. “No debería haber cabida (en Aguas y Aguas) para una empresa que no es de los pereiranos en el patrimonio más importante que tiene los pereiranos que es proteger el agua”, afirmó.

'Es una voluntad ciudadana'

La idea de la vocera de la Mesa cívica del agua es que las acciones de Enerpereira, que valen, según datos que ella ha obtenido, cerca de 42 millones de pesos, sean ofrecidas a los pereiranos, que se vendan a 50 mil ó 100 mil pesos, y que se consigan 150 ó 200 personas que las compren.



“Es una cosa muy simbólica y cívica, que sea de los pereiranos. No estamos buscando un señor que nos diga yo pongo los 42 millones de pesos, no. Estamos buscando que los pereiranos podamos comprar esa pequeña participación en la empresa de Aguas y Aguas”, explicó Jaramillo.



El objetivo final es que Aguas y Aguas sea en un 100 por ciento de los pereiranos.

La propuesta formal será llevada a Enerpereira en los próximos días.

Ante la posibilidad de que Enerpereira les diga que no quiere vender las acciones, Jaramillo señaló que no habría razón para eso “porque se trata de una voluntad colectiva de todos los pereiranos”.



Este medio llamó a la gerente de Enerpereira, Yulieth Porras Osorio, para conocer su opinión al respecto, pero no fue posible la comunicación.



Cabe recordar que Enerpereira entró a Aguas y Aguas en el 2014, cuando mediante un contrato interadministrativo la ya liquidada empresa Multiservicios S.A. le transfirió la totalidad de sus acciones, que correspondían al 0,01 por ciento.