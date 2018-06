Se inician los planes para la familia en las vacaciones en Pereira

12 de junio 2018 , 10:36 a.m.

Se inicia la temporada de vacaciones de mitad de año y con ella la necesidad de los padres de brindar a sus hijos opciones para pasar este periodo de descanso, pues durante los próximos meses, expertos recomiendan que los menores deben aprovechar el tiempo para practicar deporte y contar con espacios abiertos para liberar un poco de energía.

Durante las vacaciones, hay entidades de orden público y privado que ofrecen diversas opciones para aprovechar este tiempo, además que puede resultar un plan divertido para compartir en familia.



La Caja de compensación familiar de Risaralda (Comfamiliar) y su área de recreación y deportes tiene preparada una propuesta de vacaciones de naturaleza, dirigida a niños entre los 6 y 14 años, cuya programación está enfocada en el reencuentro con lo natural y las tradiciones culturales propias de la región cafetera.



La agenda incluye visitas al Valle del Cocora, en Salento, Quindío, el Parque Los Arrieros y el Parque Consotá, en jornadas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., pero también disfrutarán de talleres artísticos y recreación dirigida, a los que se podrá acceder en la sede Centro en Pereira y en la carrera 14 No. 17-57 en Santa Rosa de Cabal.



Las inscripciones estarán abiertas a partir del 29 de junio y hay cupos limitados para las actividades.



En la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, ubicada en el Centro Cultural Lucy Tejada, en Pereira, se realizará el programa Leer es mi Cuento, dirigido a niños y niñas de 0 a 12 años. Los menores de cinco años deben estar acompañados por sus padres.



Las fechas serán entre el 25 y el 30 de junio de 2:30 a 5:00 p. m., pero las inscripciones serán a partir de mañana y hasta completar los cupos.



La Biblioteca del Banco de la República ofrece una actividad permanente los jueves a las 4 p. m. y los sábados a las 11 a. m., llamada La hora del cuento en familia. Pero de igual manera, del 25 al 29 de junio realizará sus vacaciones recreativas en horario de 3 a 5 p.m. para niños desde los 5 años, actividades gratuitas que no requieren inscripción.



Además en Banrepcultural está la sala infantil con su horario habitual desde las 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. donde aparte se cuenta con juegos de mesa, material audiovisual y los usuarios pueden acceder a los cubículos para ver películas.



Desde la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, durante las vacaciones, se realizará un Picnic al Parque, en el Parque Olaya Herrera los días 20 y 27 de junio en la jornada de la mañana.



Allí los chicos que se inscriban en la Biblioteca de Comfamiliar, ubicada en la carrera 5 con calle 22, podrán disfrutar de estaciones de pintura, música y lectura, además de actividades lúdicas.



En el Centro Colombo Americano se tiene agenda para la primera semana de julio, además del 12 al 27 de junio la novena versión del Jazz Camp, que tendrá conciertos, talleres de jazz, Jam Session y taller de tap, con la participación de Kelly Green Trío; University or North Texas Jazz Quartet, Middle Tennesse State JazzTet y Alive Tap; un plan para toda la familia.