Así se preparan los municipios con más amenaza de daño por un sismo

En el país, el 54 por ciento de los municipios podrían sufrir graves afectaciones por un sismo, por lo que la planeación en caso de que un evento como estos ocurra hace parte de la tarea en gestión del riesgo en entes municipales y departamentales.

Chocó

Ermilson Mosquera, coordinador de manejo de desastres del Concejo Departamental de Gestión del Riesgo en Chocó, señala que los riesgos de enfrentar un sismo en esta región son conocidos por las autoridades por lo que cada municipio tiene desarrollada su estrategia de respuesta.



“La gente está conectada con los organismos de socorro, se permanece en constante coordinación. A diario se hacen reportes y cualquier tipo de situación que se presente. Hasta el momento como en todas partes las entidades del departamento, siempre reaccionan en el instante que ocurra la emergencia, mientras tanto, así sepan de las problemáticas, es muy poco lo que han reaccionado. Esa es la situación en nuestro departamento”, señala.

Lo más preocupante, según Mosquera, es la falta de personal para enfrentar una emergencia de alta magnitud.



En Chocó, la Cruz Roja tiene presencia en 27 de los 30 municipios, la Defensa Civil, en 12, y Bomberos está en 12 poblados.



“Estamos muy cortos en el tema de organismos de socorro. Desde acá de la Gobernación estamos tratando de subsanar esa situación. La idea es que los 30 municipios tengan los tres organismos de socorro”, asevera.

Huila

Orlando Garzón, coordinador de procesos y manejos de desastres en el Huila, asegura que todo el departamento está denominado en zona de alto riesgo, por lo que autoridades permanecen alertas.



“A nivel de departamento tenemos capacitaciones en respuesta de emergencia para poder responder a una situación de acuerdo con la ley de gestión del riesgo. Los municipios se vienen mejorando en materia de simulacros que se programan”, explicó.



Señala que en cuestión de personal no se encuentran en un estado óptimo, pues cada municipio debe responder por su cuenta, pero no todos se encuentran en la capacidad de contar con un personal idóneo para atender este tipo de emergencias.



De 37 municipios del Huila, solo en cinco hay Defensa Civil y en 10 hay Cruz Roja. En Algeciras, por ejemplo, uno de los municipios con mayores riesgos, solo hay un cuerpo de bomberos.

Cauca

Ricardo Alfredo Cifuentes Guzmán, asesor de la oficina de Gestión del Riesgo en Cauca, asegura que los riesgos de que se registre un tsunami en esta zona del Pacífico caucano son altas, por lo que el equipo departamental realiza constantes simulacros.



“Si hubiese una situación sísmica, otras partes sufrirían el evento, en esta zona del Pacífico es más posible un tsunami. Las afectaciones serían muy altas. La situación frente a un tsunami sería grave. No podríamos salvar muchas vidas porque tratar de evacuar a la mayor cantidad de gente no sería posible”, dijo Cifuentes Guzmán.



Aunque cuentan con organismos en sus municipios, señala que el déficit de transporte para movilizar a la población ante una emergencia es casi inexistente.



“Se ha evaluado, por ejemplo, que Tumaco no tiene forma de tener una ayuda oportuna en caso de una actividad sísmica que produzca un tsunami”, expresó Alfredo Cifuentes Guzmán, asesor de la oficina de Gestión del Riesgo del Cauca.

Meta

El departamento del Meta es vulnerable por a la actividad sísmica debido a los procesos de deformación de la cordillera oriental.



De acuerdo con Reinaldo Romero, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo en Meta, en la actualidad se están actualizando los planes de emergencia en los distintos municipios del departamento y se están identificando las zonas de amenaza por eventos de naturales.



En tres municipios susceptibles a un sismo, como Mesetas y Lejanías, se cuenta con Bomberos y Defensa Civil, pero en el caso de Uribe, comenta Romero, no hay presencia de cuerpo bomberil.

Quindío

Faber Mosquera Álvarez, director del departamento de Gestión del Riesgo de Quindío, asegura que en todo el departamento está en alerta permanente debido a su exposición a actividad sísmica.



“Por ahora nos preparamos para ser el primer departamento con un análisis sísmico municipio por municipio. Estamos trabajando en eso de la misma forma en que articulamos a la ciudadanía a través de campañas y simulacros”, dijo Mosquera Álvarez.

De los 12 municipios de Quindío, todos cuentan con cuerpo de bomberos, 8 con Cruz Roja y 9 con Defensa Civil.



“Estar preparados es imposible. Estos son eventos naturales. Somos menos vulnerables, eso sí. Siempre hay que trabajar porque el evento natural puede sobrepasar la capacidad de respuesta”, sentenció.



