Piden suspender jornada única en Armenia por falta del PAE 

Varios gremios y autoridades se han unido para pedir que en Armenia se suspenda la jornada única pues los estudiantes no están recibiendo sus raciones de refrigerios y almuerzos que hacen parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



“Tenemos más de 10.000 niños aguantando hambre en los colegios, es inaudito que en Armenia se les exija a los padres de familia tener a los niños en una jornada única de 6:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, cuando no hay refrigerios ni almuerzos”, reclamó el representante de la Asociación de Veedurías de Armenia, Alfredo Bernal.

Desde la semana pasada, la defensora del pueblo del Quindío, Piedad Correal pide que se revise la implementación de la jornada única “para no tener a los niños en una jornada tan larga mientras que no se esté entregando la alimentación, la preocupación nuestras es qué va a pasar con los niños todo este tiempo, es muy delicado”.



El PAE ha presentado dificultades en Armenia pues el municipio no tuvo recursos provenientes de vigencias futuras para abrir la licitación en enero pasado y apenas se está terminando de estructurar dicho procesos de contratación del nuevo operador. La administración espera que en marzo arranque el programa en las instituciones educativas de la ciudad.



El año pasado, el PAE cubría 15.000 almuerzos y 22.000 refrigerios diarios en los colegios públicos.



El secretario de Educación de Armenia, Luis Antonio Covaleda, señaló que primero se analizará cómo está cada colegio de acuerdo a las orientaciones que la Secretaría ha planteado.



“El viernes hicimos una reunión de secretarios de educación del Eje Cafetero, y estuvimos hablando del tema con el Ministerio de Educación y la Procuraduría regional, estamos apurando las posibles soluciones al respecto y luego de que nos reunamos con los rectores vamos a mirar cuál va ser la orientación exacta, lo que más les convenga a los estudiantes”.



La Procuraduría General de la Nación alertó por los retrasos en los procesos de contratación del PAE en 14 municipios, entre ellos Armenia, “lo que pone en riesgo el acceso en condiciones de calidad al derecho a la educación de miles de beneficiarios”. La Procuraduría solicitó a los alcaldes de estos municipios, la elaboración de un informe sobre las acciones adelantadas para garantizar la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar.



No solo los estudiantes de Armenia están afectados por la falta de alimentación escolar, sino que en los demás municipios del Quindío tampoco ha comenzado a funcionar el PAE.



El secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias explicó que la licitación se declaró desierta sin embargo “con el Ministerio vamos a definir la ruta a seguir y que nos permitan garantizar la alimentación. Se le ha dicho a los rectores a través de una circular que de ser necesario se suspenda la jornada única hasta no tener la alimentación”.



Una de las integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq), Leonora Gonzales dijo que además de "improvisado, ha faltado planeación por parte de las autoridades".



ARMENIA