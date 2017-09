Reviven debate sobre traslado de batallón Córdova en Santa Marta 

06 de septiembre 2017 , 08:14 a.m.

La zozobra que vivieron los residentes de barrios como Manzanares, San Pablo y La Tenería, en el sur de Santa Marta, debido a la explosión que se registró el lunes pasado en un depósito de granadas de mortero dentro del batallón Córdova, de la Primera División del Ejército, reabrió el debate sobre la reubicación de esta guarnición militar, que se encuentra en plena zona residencial.

Aunque los moradores de los barrios aledaños fueron evacuados de sus viviendas para salvaguardar sus vidas, en el patio de una casa y en la antigua sede de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), en el barrio Manzanares, hallaron dos morteros tras la explosión, de los cuales uno fue detonado de forma controlada por el Ejército. El martes algunas personas aún sentían temor de regresar a sus casas y en la Institución Educativa Liceo del Sur no hubo clases.



El edil Samuel Palacio, residente del barrio Manzanares, dijo que esta emergencia fue la "gota que rebosó la copa" para que se acelere el traslado del batallón Córdova porque representa un riesgo para las personas que viven en los alrededores. “Nosotros los moradores de Manzanares no podemos vivir con una bomba de tiempo y una amenaza latente”, expresó.



Anunció que los ediles de la Localidad Uno van a radicar en los próximos días ante la Registraduría una convocatoria de cabildo abierto y además la Junta de Acción Comunal impetrara una acción popular para que el batallón Córdova sea reubicado de ese sector.



El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, también manifestó que el incidente presentado en el batallón Córdova refuerza la necesidad de reubicarlo en otra zona segura. Además, expresó que en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se trabaja desde la anterior administración, se propuso la reubicación no solo del batallón Córdova, sino de la cárcel Rodrigo de Bastidas y de la terminal de Ecopetrol en Pozos Colorados.



El director de la Defensa Civil, mayor Eduardo Vélez, dijo que después de lo ocurrido se debe pensar en el traslado definitivo del almacenamiento de explosivos en el área urbana del Distrito. “Es un peligro para toda la comunidad que haya explosivos almacenados en un área de menos de 500 metros”, expresó.



Al respecto, el comandante de la Primera División del Ejército, general Jorge Navarrete, aseguró el día de la emergencia que el almacenamiento de granadas de mortero será trasladado a un depósito en el batallón del Grupo Rondón en La Guajira.



