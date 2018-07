Piden más control en los recaudos del cable aéreo de Manizales

En el Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental, de junio de 2018, la Contraloría de Manizales indicó que persisten fallas relacionadas con el sistema de recaudo de dinero de los pasajes del cable aéreo, por lo que colectivos de la ciudad han hecho pronunciamientos sobre la necesidad de tomar medidas radicales, pues si bien, los errores no son de la actual administración, han sido constantes desde los inicios del sistema de transporte en 2009.

De acuerdo con el informe, las irregularidades se presentan en el conteo final de pasajeros, el recaudo de dinero y la venta de tiquetes. Según el organismo, las piezas con las que se ingresaba hasta mayo pasado, eran falsificadas con elementos como tapas plásticas o cartones que abrían los torniquetes. Es decir, que una venta se registraba en la caja y otra en el conteo de tiquetes, lo que dificulta conocer el verdadero número de pasajeros y de ingresos.



Frente al informe, organizaciones de la ciudad se manifestaron en contra de lo que consideran un “laxo manejo” de los recursos del sistema de transporte que moviliza a diario un promedio de 7. 500, personas, lo que indica un ingreso cercano a los 14 millones por día.



Camilo Vallejo, director de la Corporación Cívica de Caldas, aseguró que los pronunciamientos no son en contra de la Alcaldía, sino una petición a mayor control sobre estos dineros públicos. “Sabemos que los errores en los sistemas de recaudo son de administraciones pasadas, por eso celebramos la implementación de las tarjetas electrónicas, pero ese sistema no soluciona los problemas de control del personal interno que continúa con los fraudes”.



En el cable aéreo, que ha sido víctima de dos robos de tulas con dinero, cada uno superando los 2 millones de pesos, se decidió implementar un sistema inteligente que funcionará solo con tarjetas. Sin embargo, con ellas también se han presentado dificultades, pues ya están agotadas las 28.000 que se expidieron al inicio y algunos usuarios registran cobros superiores al valor del pasaje.



Darío Arenas, director de la ONG Manizales en Común, afirmó que el problema no es de administración, sino de tecnología. “Mientras no se implemente una tecnología más moderna, el cable seguirá siendo un foco de fraude. Es necesario que el sistema sea claro en cuántas personas usan el servicio, tal como pasa en otras ciudades”.



El alcalde, Octavio Cardona, y el gerente del cable aéreo, Herman Loaiza, aseguraron que para evitar que los fraudes continúen hay procesos disciplinarios. “Ya se tiene identificado que la falsificación viene desde adentro de la organización, por eso tenemos 150 investigaciones internas, todo cumpliendo con parámetros de ley porque no podemos sacarlos sin justa causa”, comentó Cardona.



Frente a las denuncias de falta de seguimiento al movimiento del dinero, Loaiza informó que ya se tomaron las medidas correctivas, una de ellas es buscar la tercerización del proceso de recaudo. “Hasta el próximo 25 de julio la Contraloría estará permanente en las instalaciones, queremos que verifique de primera mano los procesos. También instalamos cámaras de seguridad en las áreas de pago y la caja fuerte, además se están recibiendo propuestas para que otra empresa se encargue del recaudo y así solucionar la situación”.