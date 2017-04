Piden esclarecer muerte de niña maltratada de 3 años en Armero, Tolima

La muerte de una niña, de 3 años, con graves signos de maltrato y de violencia sexual, tiene conmocionado al Tolima.



El caso se conoció el viernes, cuando su madrina llevó a la menor al Hospital de Armero, Tolima, con señales de heridas y golpes, y no supo dar explicaciones sobre los motivos de su grave estado.

La niña murió el sábado, cuando recibía atención en el Hospital Federico Lleras de Ibagué, a donde había sido trasladada.



El coronel Jorge Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, explicó que la menor presentaba un trauma craneoencefálico severo, heridas múltiples en pecho y tórax, así como cicatrices en ambas piernas producidas por arma blanca. También tenía el dedo anular izquierdo amputado, una desnutrición avanzada y signos de violencia sexual.



La madrina de la niña, de quien no se conoce su identidad, tenía su custodia, pues la madre de la menor se la había encomendado desde hace un año “debido a que carecía de los recursos económicos para criarla”, dijo el alcalde de Armero Guayabal, Carlos Escobar. “El hospital la recibió, pero por la gravedad de las heridas en la cabeza y el resto del cuerpo fue trasladada a Ibagué en busca de mejor servicio y así salvarle la vida”, dijo el mandatario.



La razón que dio la madrina de la niña, por la cual fue llevada al centro médico del pueblo, llamó la atención ante la evidencia de los ultrajes que tenía la menor en su pequeño cuerpo.



“Manifestó que se había caído de la cama sin que ella se diera cuenta, pero su versión no es convincente, dado que la niña presentaba un estado de salud lamentable debido al maltrato físico”, dijo el alcalde Escobar, y agregó que “una caída así no puede ocasionar heridas y fracturas múltiples tan graves”.



El coronel Marcelo Russi, comandante (e) de la Policía Tolima, tampoco le dio credibilidad a esa versión de la madrina.



Russi señaló que los signos de maltrato en el cuerpo de la niña “son claros y evidentes”, pero enfatizó en que “será Medicina Legal la entidad que defina la causa de su fallecimiento, pues también tenía signos de desnutrición”.La custodia de la niña, a cargo de la madrina, fue avalada por la comisaria de familia, contó el personero de Armero.

Rechazo e indignación

Como un acto infame y atroz fue calificado por la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, el crimen de la niña de 3 años, con signos de maltrato y abuso sexual en Armero.



“Hechos tan aberrantes como los que vivió esta niña no pueden quedar impunes. Hoy, más que nunca, ratifico mi propuesta de cadena perpetua para los abusadores de niños. Es una vergüenza para nosotros como sociedad que nuestros niños sigan siendo ultrajados y asesinados”, señaló Plazas.



La funcionaria hizo un llamado a las autoridades para que en este caso haya la misma celeridad que se tuvo frente a lo ocurrido con la niña Yuliana Samboní (asesinada y abusada sexualmente en Bogotá), para que los responsables vayan pronto a la cárcel; y aclaró que la niña no se encontraba en ningún hogar sustituto de la entidad.



Igualmente, el ICBF informó este domingo que una bebé de cuatro meses fue víctima de abuso sexual en el municipio de Fuentedeoro, Meta, a donde fue enviado un equipo psicosocial para ayudar a la familia.



El caso ocurrido en Armero también despertó otras voces de rechazo. “Es un caso aberrante que todos rechazamos”, dijo el Personero. “Lo que sucedió es un horror”, dijo el Alcalde, y agregó que la población está conmocionada y aún no se sabe quiénes son los responsables.



El Colectivo de Mujeres del Tolima afirmó que se trata de un feminicidio y pidieron la captura de los responsables. “así como una pena máxima de 60 años de cárcel”.



Mientras la Policía adelanta acciones para capturar a los responsables, dijo el coronel Russi de la Policía de Tolima, el alcalde de Armero invitó a marchar en su municipio y en Ibagué para exigir justicia en este caso. El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, también le pidió celeridad a la Policía.



La velación del cuerpo se hacía anoche en la casa parroquial de Armero, donde se realizarán las exequias.



IBAGUÉ