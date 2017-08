Todo lo que debe saber sobre el pico y placa temporal en Manizales

Aunque ya se rumoraba y, en principio, la administración lo había desmentido porque todavía estaba en estudio, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, confirmó ayer que parte de la ciudad tendrá pico y placa por tres meses a partir del próximo 15 de agosto.

La restricción al tránsito de vehículos particulares buscará reducir el impacto en el tráfico del cierre total de la Avenida del Río, desde la misma fecha y por igual lapso, por la obra del intercambiador vial de La Carola.



“La medida está muy de la mano con lo que viene ocurriendo sobre la Avenida del Río en el ingreso al barrio La Carola que hoy, sin tener cierre aún para la construcción de los deprimidos, ya presenta serios problemas de movilidad que se están transmitiendo a las avenidas Santander y Paralela”, explicó el mandatario local.



Serán esas tres vías –las principales de la capital de Caldas– donde se implementará el pico y placa. En la Avenida del Río será desde la glorieta de San Rafael hasta la salida al municipio de Neira; en la Santander, del Teatro Los Fundadores a la Torre del Cable y, en la Paralela, desde Ondas del Otún hasta la rotonda del estadio Palogrande.



Los horarios en los que estará prohibido el paso a los carros particulares por esos corredores viales serán tres: de 6:30 a 8:30 a.m., de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 5:30 a 7:30 p.m.



Las placas que estarán restringidas se repartirán por el número final, de a dos dígitos por día entre semana. La serie empezará los lunes con las terminadas en 1 y 2 y seguirá, de manera sucesiva, hasta acabar los viernes con las que finalizan con 9 y 0.



Las medida no cobija a las motos. Estarán exentos los carros oficiales, de esquemas de seguridad, empresas de servicios públicos y funerarias. Entre tanto, los vehículos de servicio público mantendrán su pico y placa habitual.



La Secretaría de Tránsito comenzó la campaña de socialización desde ayer, con señalización, pasacalles y anuncios en medios de comunicación. Además, los comparendos por irrespetar la medida serán pedagógicos durante la primera semana de su implementación.



Desde la segunda semana de vigencia del pico y placa, los particulares que lo incumplan deberán pagar una multa de 368.900 pesos, equivalente a medio salario mínimo mensual.



Cardona insistió en que es “una medida totalmente temporal”. No se podría implementar de forma permanente porque una medida judicial le exige al Municipio estudios previos para hacerlo. No obstante, la ciudad ya contrató la elaboración, que se está ejecutando, de un Plan Maestro de Movilidad que los incluye.



