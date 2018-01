Petro desmiente señalamiento de ser quien abusó a Claudia Morales

Una supuesta citación al candidato presidencial Gustavo Francisco Petro para que se presente al búnker de la Fiscalía y responda por el abuso sexual del que fue víctima la periodista Claudia Morales, es una noticia falsa que comenzó a viralizarse en WhatsApp el pasado fin de semana.



EL TIEMPO, a través de Las Fake del Face, consultó con el candidato y rastreó de dónde provenía la información, y se pudo evidenciar que se trataba de una noticia falsa sobre este execrable hecho que la comunicadora reveló a través de su columna en el periódico El Espectador. Cada semana, con Las Fake del Face desmentiremos las informaciones fraudulentas que se mueven en redes sociales.



'Nunca he tenido el honor de trabajar con ella'



"No he tenido el honor de trabajar con la periodista", señaló de entrada el candidato Petro cuando se le consultó sobre el falso titular que se movió por WhatsApp, y agregó que no ha recibido citaciones de la Fiscalía para responder por ese crimen y que se trataría de una nueva campaña de desprestigio en su contra, que el ente acusador debería investigar.



"La Fiscalía debería detectar, a través de procedimientos tecnológicos, su origen, quién las paga y poner presos a los responsables, porque no es algo anecdótico dentro de las campañas presidenciales, sino que es un delito que busca la destrucción, no solamente de un movimiento, sino también de las personas", señaló.



Petro también aseveró que hay empresas que se dedican a generar este tipo de contenidos y que hay terceros que las financian: "Esas personas tienen que ver con campañas políticas a quienes les interesa la destrucción de sus rivales".



El candidato afirmó que con la información falsa se busca confundir: "Esa es la intención de esa noticia falsa, que se evadan responsabilidades respecto al señalamiento que la sociedad colombiana comienza a hacer de personas que sí fueron jefes de Claudia Morales".



El exsenador y exalcalde de Bogotá concluyó diciendo que si bien respeta la decisión de Morales de no revelar el nombre de su victimario, se debería conocer quién es: "Más si se trata de alguien que se supone que tiene poder público, no solamente privado, y capacidad de incidencia en la sociedad, por tanto capacidad antipedagógica de propagar ese tipo de actitud contra las mujeres".



Las Fake del Face detectó además que la fraudulenta información se originó a través del portal www.12minutos.com que se usa para crear noticias de broma, lo cual supondría un incumplimiento respecto a sus condiciones de uso, ya que tienen prohibido generar contenido discriminatorio.

'Claudia Morales provocó que las mujeres dejen de tener miedo'

Para Florence Thomas, reconocida activista por los derechos de las mujeres en el país, la revelación de la periodista Claudia Morales es algo muy importante para las colombianas, ya que muchas víctimas de abuso sexual romperán su silencio.



"Defiendo el derecho a su silencio y aunque la revelación generó un tsunami (mediático) impresionante, no lo veo como un problema. La campaña del Me too (También Yo en Español) es una alerta simbólica muy fuerte contra el abuso sexual", opinó.



Y aunque la especulación en este caso, que llega incluso a atentar contra la dignidad de la periodista, era una consecuencia predecible ante dicha revelación, Thomas afirmó que eso no era crucial, ya que lo realmente importante es que las víctimas expongan sus casos, así no se conozca la identidad de los agresores: "Es un momento histórico muy importante porque las mujeres están perdiendo el miedo, algo formidable, y los hombres que cometen esos crímenes las comienzan a temer".

